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Польша укрепляет границу с Украиной с помощью "Петриотов" и бригады беспилотных систем: что происходит

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
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Польша укрепляет границу с Украиной с помощью "Петриотов" и бригады беспилотных систем: что происходит
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время конференции в Свиднике. Источник: radio.lublin.pl

В Люблинском воеводстве разместят одну из польских батарей ПВО Patriot, а в регионе планируют создать новые воинские подразделения, в частности бригаду беспилотных систем. Кроме того, Польша готовит расширение военного присутствия в Люблине, Белограе и других населенных пунктах вблизи восточной границы.

О соответствующих планах заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время конференции в Свиднике. По его словам, Люблинское воеводство вместе с Подкарпатьем чаще всего сталкивается с воздушными тревогами и угрозами, поэтому военное присутствие в этих регионах планируется усилить.

Новые подразделения

Косиняк-Камыш сообщил, что принял решение разместить в районе Люблина одну из польских батарей противовоздушной обороны Patriot. По его словам, это будет первое появление польских Patriot на территории Люблинского воеводства.

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Министр пояснил, что решение связано, в частности, с ростом числа воздушных операций над Украиной. Он отметил, что их количество выросло более чем в 15 раз.

По словам Косиняк-Камиша, размещение батареи должно защитить Люблинскую область и повысить безопасность воздушного движения в регионе, которое часто прерывается из-за тревог.

В то же время он заявил, что количество воинских подразделений в воеводстве увеличится. Среди планов — дальнейшее развитие 18-й механизированной дивизии и формирование 18-й мотострелковой бригады, которая войдет в ее состав.

Бригада дронов

В районе Понятовой планируется разместить командование новой бригады. При этом место дислокации будет иным, чем предполагалось ранее.

Еще одно воинское подразделение должно появиться в Белограе. Туда планируют направить батальон в составе 18-й бригады. Косиняк-Камыш также заявил, что в этом районе найдут свое место подразделения противовоздушной обороны.

В Лукове, по словам министра, может быть создана даже бригада беспилотных систем.

Речь идет о развитии войск дронов, которые будут использовать беспилотные системы различных типов — воздушные, наземные, надводные и подводные. Часть таких войск планируется разместить именно в Люблинской области.

Мэр Лукова Петр Плудовский назвал создание подразделения дронных войск возможностью для города. Он отметил, что война в Украине показала важность такого рода войск.

Авиация и вертолёты

В Собешине планируют расширить деятельность Военно-воздушной академии в Демблине. Учебное заведение должно получить там несколько десятков гектаров земли.

Отдельные военные инвестиции запланированы также в районе Красника, где базируются танки Abrams.

Кроме того, польские военные должны появиться на аэродроме в Свиднике. Там планируется создать базу вертолетов Сухопутных войск Польши.

Косиняк-Камыш напомнил, что боевые вертолеты AH-64E Apache начнут поступать в Польшу в 2028 году. К этому времени власти должны урегулировать вопрос об использовании аэродрома в Свиднике польскими военными.

Министр выразил надежду, что все договоренности между аэропортом Люблин и Вооруженными силами Польши относительно создания вертолетной базы удастся завершить до конца года.

Косиняк-Камыш также сообщил, что обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой приоритетность военных инвестиций в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Он планирует добиваться, чтобы в следующем году эти два региона получили наивысший приоритет в военном строительстве.

Министр отметил, что воздушные тревоги в регионе связаны не только с угрозой, но и с провокациями на польско-украинской границе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша изменит правила сбивания объектов, нарушающих её воздушное пространство.

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