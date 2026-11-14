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Польша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причина

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Польша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причина
Премьер-министр страны Дональд Туск. Источник: Getty Images

Польша прекращает финансовые взносы в фонд PURL, через который партнеры оплачивают закупку американского оружия для Украины. Решение объяснили значительными расходами на собственное вооружение и ограниченными финансовыми возможностями государства.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Дональда Туска, опубликованном на официальной странице канцелярии премьер-министра Польши. По словам главы польского правительства, он уже сообщил об этом решении генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Финансовые ограничения

Туск подчеркнул, что Польша пока не планирует выделять дополнительные средства на программу PURL. Вместе с тем он отметил, что страна продолжает помогать Украине и тратит значительные ресурсы на собственную оборону.

"На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект PURL, то есть на европейские деньги для закупки американского оружия для Украины. Поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение, помогали и продолжаем помогать Украине действительно в очень значительных масштабах", – заявил польский премьер.

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Он также обратил внимание на высокий дефицит бюджета и значительные расходы на оборону Польши. По словам Туска, они одни из самых высоких в Европе.

"Поэтому я сообщил, что с точки зрения финансовых возможностей Польша точно не будет выделять дополнительные средства, поскольку у нас есть собственные расходы, связанные с безопасностью, и они одни из самых высоких в Европе", – отметил политик.

Дефицит программы

Ранее сообщалось, что США планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой дополнительно профинансировать закупку вооружения для Украины. Сейчас нехватка средств на уже согласованные пакеты помощи достигает 2 млрд долларов.

Речь идет о программе PURL, в рамках которой страны-партнеры выделяют деньги на закупку американского вооружения, которое впоследствии передают украинской армии.

Отдельный вопрос – обеспечение Украины ракетами для противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 на общую сумму 2,1 млрд долларов.

Однако получение этих боеприпасов может затянуться на несколько лет. Поэтому Украина обратилась к партнерам с просьбой передать ракеты из собственных запасов уже этой зимой.

По оценке Зеленского, минимальная потребность Украины на этот период составляет 100 ракет в месяц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский обсудил с Туском подготовку к зиме. Стало известно, как Польша может помочь Украине.

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