Польша планирует создать бесполетную зону на востоке страны вблизи границы с Украиной. Она охватит территорию в нескольких десятках километров от границы.

Видео дня

Нововведение должно помочь польским военным идентифицировать потенциальные воздушные угрозы и принимать решения об их уничтожении. Соответствующее постановление правительство намерено ввести в конце декабря или в начале января 2027 года, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезары Томчик.

Как будет работать бесполетная зона

По словам Томчика, по просьбе оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Иринеуша Новака уже ввели так называемую позитивную идентификацию воздушных объектов.

Эта процедура предусматривает, что пилот должен собрать и проанализировать ряд факторов, в частности информацию с радаров, данные от союзников, высоту и скорость полета объекта, чтобы установить его принадлежность.

Однако для практического применения такого механизма, по словам заместителя министра, нужна также бесполетная зона на восточной границе Польши. Она будет небольшой и расположится в нескольких десятках километров от границы.

При каких условиях польские военные смогут сбивать объекты

Томчик пояснил, что бесполетная зона станет дополнительным фактором при принятии решений польскими военными.

РЕКЛАМА

В частности, если истребитель обнаружит самолет, который входит в воздушное пространство Польши со стороны Украины, движется на определенной высоте и с установленной скоростью, а также попадает в запретную зону, это может стать основанием для его уничтожения.

Важным фактором при этом будет наличие радиолокационного изображения объекта.

Когда Польша планирует ввести ограничения

По словам заместителя министра национальной обороны, польское правительство хочет, чтобы соответствующее постановление вступило в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027 года.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной российской атаки на Украину 20 ноября три российских воздушных объекта залетели на территорию Польши. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш тогда заявил, что в результате инцидента никто не пострадал, а сообщений о повреждении инфраструктуры не поступало. Польские военные не открывали огонь по этим объектам, поскольку, согласно объяснению командования, не были выполнены все необходимые для этого условия.