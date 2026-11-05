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Польша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходит

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
81
Польша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходит
В польских школах подростков учат стрельбе и техникам выживания. Источник: Olaf Selchow

Пока Германия обсуждает вопрос обязательной военной службы, страны-соседи России уже давно готовят свое население к войне и кризису. Норвегия объявила 2026 год годом "тотальной обороны" и сейчас наблюдает большой наплыв желающих вступить в ряды резервистов.

Финляндия и Польша также расширяют свои вооруженные силы, все последовательнее демонстрируя гражданскому населению и даже школьникам, что важнее всего в случае чрезвычайной ситуации. Об этом пишет Bild.

Норвегия

В Норвегии 85% населения выступают за сохранение призыва, поскольку страна имеет общую границу с Россией протяженностью 198 километров. Ключевую роль играет Национальная гвардия, в состав которой входят более 40 000 резервистов – это почти вдвое больше, чем в регулярных вооруженных силах Норвегии (23 000 солдат).

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Резервисты – это представители разных слоев общества: адвокаты, электрики, банкиры, страховые агенты и фермеры. Раз в год многие из них меняют рабочее место на камуфляжную форму и штурмовую винтовку.

Норвегия является важнейшим поставщиком газа в Европе и играет ключевую роль в Арктике. Бывшая премьер-министр Эрна Солберг так охарактеризовала ситуацию, в которой оказалась ее страна: "Мы стоим на пути у россиян".

В Норвегии насчитывается 19 000 бомбоубежищ, которые могут вместить более половины из примерно 5,5 миллионов жителей. Людям рекомендуют запасаться продовольствием дома и знать, где находится ближайшее бомбоубежище.

Польша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходит

Норвегия. Источник: Скриншот Google Maps

Финляндия

Финляндия, имеющая самую длинную сухопутную границу с Россией среди стран Европейского союза и НАТО (около 1340 километров), также делает ставку на боеспособное общество. На добровольных курсах по обороне гражданские лица учатся обращаться с оружием и оказывать помощь раненым.

Ежегодно около 45 000 резервистов проходят подготовку по ведению боя в городских условиях, использованию дронов и боевой медицине. Недавно более 2000 человек во время учений по гражданской обороне отрабатывали действия в случае кибератак, отключений электроэнергии и угрозы ракетных ударов.

В Финляндии около 50 500 укрытий, рассчитанных примерно на 4,8 миллиона человек (население страны – примерно 5,6 миллиона человек). Многие из них в повседневной жизни используются как спортивные залы, парковки или другие помещения, которые в случае чрезвычайной ситуации должны быть готовы к эксплуатации в течение 72 часов.

Польша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходит

Финляндия. Источник: Скриншот Google Maps

Польша

Польша граничит с российским полуэксклавом – Калининградской областью (примерно 210 километров сухопутной границы и 22 км морского участка), а также с Беларусью (почти 400 километров), которая является союзницей Москвы. Существует большая опасность, что война в Украине может распространиться на эту страну.

В рамках программы wGotowości ("В готовности" – Ред.) проводятся организованные курсы по выходным. Среди прочего, участники отрабатывают эвакуацию и основные военные навыки. Только за первые недели зарегистрировались 18 000 человек.

В рамках программы Trenuj z wojskiem ("Тренируйся с армией" – Ред.) гражданские лица, среди прочего, учатся обращаться с ручными гранатами. В некоторых городах ажиотаж был настолько велик, что пришлось создать списки ожидания.

Подготовка в некоторых случаях начинается еще в школе: подростки изучают первую помощь и техники выживания. С 14 лет в программу добавляются также стрелковые упражнения.

Польша, Норвегия и Финляндия запустили программы подготовки резервистов к возможной войне с Россией: что происходит

Польша. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специального назначения ФРГ кардинально меняют концепцию боевой подготовки. После десятилетий проведения краткосрочных антитеррористических и спасательных операций, в частности в Афганистане, немецкий спецназ переориентируется на противостояние регулярным войскам России. Решение переключить внимание на РФ повлекло за собой изменение всей тактики применения элитных сил.

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Российская военная угрозаРоссияПольшаНорвегияграницаФинляндияУкрытие
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