Польша, Германия, Литва и Болгария планируют создать совместную следственную группу для расследования поджогов телекоммуникационной инфраструктуры. Правоохранители проверят, были ли эти преступления частью скоординированной операции, организованной иностранной разведкой.

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Об этом сообщает польское издание RMF24. В начале декабря представители прокуратур четырех стран должны провести встречу, чтобы запустить соответствующую процедуру. Совместное расследование охватит случаи поджогов в Польше, Литве и Болгарии.

Что известно о международном расследовании

По информации журналистов, представители прокуратур планируют внедрить механизм JIT (Joint Investigation Team) – совместную следственную группу. Это позволит правоохранительным органам четырех государств теснее сотрудничать при расследовании преступлений.

Следователи попытаются установить, стоит ли за серией поджогов одна организованная группа, а также выяснить механизмы ее деятельности, полный состав участников и лиц, которые могли заказать диверсии.

По предварительным данным, к поджогам причастны граждане Германии турецкого происхождения, а в одном из случаев – сербского. Правоохранители подозревают, что злоумышленники могли действовать по заданию иностранной разведки.

В Германии уже задержали нескольких предполагаемых участников группы, а также мужчину, которого подозревают в организации поджогов.

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Германия может передать Польше подозреваемых

По неофициальной информации журналиста RMF24 Кшиштофа Заса, в течение двух недель немецкие власти должны принять решение о передаче Польше двух подозреваемых. Речь идет о гражданах Германии турецкого происхождения, которых подозревают в поджоге объекта в населенном пункте Воля-Кробовска.

Обоих мужчин задержали на территории Германии на основании европейских ордеров на арест, выданных польскими правоохранителями.

Кроме того, в ходе другого расследования в Германии задержали еще одного мужчину турецкого происхождения, который, по данным следствия, мог быть организатором серии поджогов. Сейчас он находится под стражей.

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Польские правоохранители также планируют добиваться его передачи. Для этого они намерены направить немецкой стороне соответствующий европейский ордер на арест.

Ожидается, что создание совместной следственной группы поможет установить связи между поджогами в разных странах и определить возможных заказчиков диверсий.

Напомним, в Польше произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink в населенном пункте Воля-Кробовска. Огонь повредил антенны и генератор, а правоохранители среди возможных причин возгорания рассматривали умышленный поджог и короткое замыкание.

Как писал OBOZ.UA, немецкие правоохранители проверяли возможную связь инцидента в Лейпциге с попытками диверсий в Польше и Сербии. В частности, одного из подозреваемых связывали с поджогом строительного магазина в польской Лодзи в июле 2024 года.