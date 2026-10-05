Полиция Испании ликвидировала лагерь для мигрантов на пляже Сеуты: в нем находилось 3000 человек

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояИллюстрация - фармацевт держит лекарстваРоссийская атака разрушила фармацевтический завод: в Минздраве объяснили, грозит ли дефицитОт корабельной системы малой дальности до дальнобойного ЗРК: что известно о трансформации украинской ракеты "Корал". ФотоОт корабельной системы малой дальности до дальнобойного ЗРК: что известно о трансформации украинской ракеты "Корал". Фото"Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифыОсталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифыГол Трубину. Украина – Венгрия: онлайн-трансляция матча Лиги нацийГол Трубину. Украина – Венгрия: онлайн-трансляция матча Лиги нацийДосрочные выборы в Испании: что известно об отношении к Украине консерваторов, которые могут прийти к властиДосрочные выборы в Испании: что известно об отношении к Украине консерваторов, которые могут прийти к властиВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названийКак сейчас определяют инвалидность. Иллюстративное фото.Изменились правила определения инвалидности: сколько теперь выплачивают украинцам с I, II и III группами инвалидности"Ежедневно повышаем уровень защиты": Зеленский анонсировал новые контракты на системы противовоздушной обороны. Видео"Ежедневно повышаем уровень защиты": Зеленский анонсировал новые контракты на системы противовоздушной обороны. Видео

Полиция Испании ликвидировала лагерь для мигрантов на пляже Сеуты: в нем находилось 3000 человек

София Закревская
София Закревская
Time to read2 мин
icon 744
Полиция Испании ликвидировала лагерь для мигрантов на пляже Сеуты: в нем находилось 3000 человек
Полиция Испании ликвидировала лагерь мигрантов на пляже в Сеуте

В испанском городе Сеута (этот эксклав расположен на северном побережье Африки и почти полностью окружен территорией Марокко) 4 октября полиция провела операцию "Трамполин". Она заключалась в очистке импровизированного поселения мигрантов на одноименном пляже, где более двух месяцев в ужасных условиях проживали около 3000 человек.

Об этом сообщает Euronews. Национальная полиция сопровождала автобусы с мигрантами, которых вывели с пляжа в направлении пограничной зоны Тарахаль.

Там некоторые из них решили остаться во Временном центре приема иностранных граждан (CATE) для регистрации и дальнейшего размещения, тогда как другие предпочли добровольно вернуться в Марокко пешком.

В операции принимали участие спецподразделения полиции Испании (UIP) из Севильи, Гранады, Малаги и других регионов, а также сотрудники Подразделения по предотвращению и реагированию (UPR) и разведывательных подразделений как из Сеуты, так и из других частей Испании.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 4,1 т.
Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробности
icon 4,1 т.
Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробности
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,4 т.
В Черном море атаковано турецкое судно с зерном из Украины: есть погибшие. Фото и видео
icon 3,4 т.
В Черном море атаковано турецкое судно с зерном из Украины: есть погибшие. Фото и видео
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 985
Все спланировал заранее: второй пилот самолета flydubai признался, что хотел разбить самолет в аэропорту Тель-Авива
icon 985
Все спланировал заранее: второй пилот самолета flydubai признался, что хотел разбить самолет в аэропорту Тель-Авива

Правоохранители объяснили необходимость принятых ими мер тем, что воды возле лагеря загрязнены, поэтому безопасность невозможно гарантировать; они также сослались на риски для здоровья и рост числа случаев насилия.

Полиция Испании ликвидировала лагерь для мигрантов на пляже Сеуты: в нем находилось 3000 человек

Операция "Трамполин"

Чтобы предотвратить беспорядки, правоохранители перекрыли все подходы к поселению, чтобы не дать людям сбежать в горы и предотвратить потенциальные столкновения.

Сотрудники обходили палатки и бараки, сообщая жителям, что им нужно уйти, и одновременно приступили к демонтажу лагеря. Переводчик объяснял людям на арабском языке, куда их переселят. На первом этапе должны были быть переселены женщины и дети, хотя большинство тех, кого это касается, – мужчины.

"Это уже третья подобная операция за последние несколько недель после двух, проведенных в Бенитесе. По данным Главного управления полиции, в лагере проживает более 3 500 человек, и воскресная операция является лишь первым этапом", – говорится в сообщении.

Главным препятствием остается нехватка мест. В середине сентября в портовом лагере, рассчитанном на 1 700 человек, более 2 000 человек остались за его пределами и вернулись на пляжи.

Правительство определило 15 октября в качестве крайнего срока завершения выселения, а 13 октября запланирован визит короля и королевы Испании.

Полиция Испании ликвидировала лагерь для мигрантов на пляже Сеуты: в нем находилось 3000 человек

Сеута на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-ьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль распространяли дезинформацию о миграционной политике Испании, что способствовало беспрецедентному массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля. В то же время он подчеркнул, что доказательств причастности Марокко к этому нет.

Похожие темы
Проблема мигрантов в ЕвропемигрантымиграцияИспанияСеута
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться