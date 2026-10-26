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Вблизи Барселоны автобус сорвался с 20-метровой высоты: пострадали более 80 человек. Фото и видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,6 т.
Вблизи Барселоны автобус сорвался с 20-метровой высоты: пострадали более 80 человек. Фото и видео
Инцидент произошел вечером 25 октября. Источник: Х/Bombers

В Испании, недалеко от Барселоны, автобус с пассажирами сорвался с высоты 20 метров. В результате аварии пострадали 83 человека, семь из них получили тяжелые травмы.

Об этом сообщили AP и La Vanguardia. Инцидент произошел вечером 25 октября, обстоятельства ДТП выясняются.

Что известно об аварии

Как сообщается, автобус съехал со склона, когда люди возвращались после отдыха в природном парке Монтсени.

По информации каталонских служб экстренной медицинской помощи, авария произошла в муниципалитете Фогарс-де-Монклус недалеко от Барселоны.

Всего травмы получили 83 человека: семеро находятся в тяжелом состоянии, 18 получили травмы средней тяжести, еще 58 отделались легкими повреждениями.

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Начальник пожарной службы Санти Льонарт рассказал, что автобус скатился со склона высотой около 20 метров в местности, где много деревьев и камней. Из-за сложного доступа к месту аварии транспортное средство оказалось в неустойчивом положении, поэтому спасателям сначала пришлось его зафиксировать, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров.

Вблизи Барселоны автобус сорвался с 20-метровой высоты: пострадали более 80 человек. Фото и видео

Семеро человек находятся в тяжелом состоянии. Источник: Х/Bombers

Причины и все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители. Для ликвидации последствий аварии привлекли 23 бригады скорой помощи, два медицинских вертолета, три совместные группы спасателей и медиков, а также три команды психологической поддержки.

Вблизи Барселоны автобус сорвался с 20-метровой высоты: пострадали более 80 человек. Фото и видео

Инцидент произошел вечером 25 октября. Источник: Х/Bombers

Министр здравоохранения Каталонии Ольга Пане заявила, что спасатели продолжают обследовать местность, чтобы проверить, нет ли других пострадавших. К поисково-спасательной операции также привлекли специализированные горные подразделения пожарной службы.

Напомним, в швейцарском кантоне Граубюнден произошло крупное ДТП с участием пассажирского транспорта. Автобус врезался в ограждение и опрокинулся на бок, что привело к человеческим жертвам и многочисленным травмам.

Как писал OBOZ.UA, ночью 16 августа в Венгрии произошло смертельное ДТП с участием польского пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 12 человек.

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