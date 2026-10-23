Южная Корея предложила КНДР военные переговоры после подрыва солдат на границе: кто выступит посредником

Южная Корея хочет согласовать с КНДР точное расположение военной демаркационной линии и восстановить каналы связи между армиями. Сеул также предложил привлечь к переговорам Командование ООН под руководством США, чтобы снизить риск случайных вооруженных столкновений на границе.

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Предложение прозвучало после того, как в сентябре в результате взрывов мин на приграничной территории пострадали трое южнокорейских военнослужащих. Об этом сообщает Associated Press.

Заместитель министра оборонной политики Южной Кореи Ким Хон Чхоль заявил, что Сеул официально предлагает Пхеньяну провести военные переговоры. Стороны намерены уточнить прохождение демаркационной линии, восстановить военные каналы связи и договориться о предотвращении инцидентов в приграничных районах.

"Наше Министерство национальной обороны официально предлагает властям Северной Кореи провести межкорейские военные переговоры, чтобы взаимно подтвердить точное расположение наземной военной демаркационной линии между Югом и Севером, обсудить восстановление военных каналов связи и меры по предотвращению случайных столкновений в приграничных районах", – сказал Ким Хон Чхоль в телевизионном заявлении.

Южная Корея готова рассмотреть трехсторонний формат переговоров с участием Командования ООН под руководством США.

В то же время пока неизвестно, согласится ли Северная Корея на диалог. Предыдущее аналогичное предложение Сеула, озвученное в ноябре, Пхеньян проигнорировал.

В этом году солдаты КНДР 50 раз пересекали военную демаркационную линию во время работ по укреплению границы. В ответ военные Южной Кореи делали предупредительные выстрелы и транслировали предупреждения через громкоговорители.

После взрыва мин 21 сентября, в результате которого пострадали трое южнокорейских военных, Сеул заявил, что взрывные устройства были установлены северокорейской стороной к югу от демаркационной линии. Северная Корея отвергла свою ответственность и отклонила требования Юга извиниться и убрать оставшиеся мины.

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Южнокорейские чиновники подчеркивают, что неопределенность относительно точного прохождения границы повышает риск случайных столкновений, поскольку военные обеих стран могут действовать, исходя из собственного понимания расположения демаркационной линии.

Она была определена в соответствии с перемирием 1953 года, которое остановило боевые действия Корейской войны. С тех пор некоторые старые пограничные отметки исчезли, что затрудняет установление точного прохождения линии на отдельных участках. При этом министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль заявил, что место сентябрьских взрывов мин не относится к спорной территории.

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Напряженность усилилась после визита в приграничные районы Ким Е Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, обладающей значительным политическим влиянием. Она пригрозила ответом на любые провокации Южной Кореи и заявила о намерении Пхеньяна активировать приграничные громкоговорители для пропагандистских трансляций против Сеула.

Ким Е Чжон также сообщила, что вдоль границы приведены в готовность неопределенные "новые средства противодействия". Она обвинила Южную Корею в предупредительных выстрелах и трансляциях, направленных против северокорейских военных, укрепляющих приграничную территорию.

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Маршал армии КНДР Пак Чон Чхон, посетивший приграничье вместе с Ким Е Чжон, опроверг нарушение границы северокорейскими военными.

"Наша армия знает, где проходит наша граница, лучше кого бы то ни было", – отметил чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил Северной Корее план "мира и сотрудничества" двух стран, призвав к возобновлению диалога и мирному сосуществованию. Причем первый шаг должны сделать Соединенные Штаты. Уже "достаточно давно приостановленный" диалог между Северной Кореей и США должен "быть возобновлен без промедления", сказал он и добавил, что Сеул вместе с Вашингтоном "будет искать пути" мирного сосуществования с Пхеньяном.