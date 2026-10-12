После ударов ВСУ по дата-центрам ''Яндекса'' в социальных сетях стало меньше ''поляков'', ненавидящих украинцев: журналист указал на ''нюанс''

После украинских ударов по дата-центрам российского "Яндекса" в соцсетях зафиксировали резкое падение поддержки некоторых политических сил и движений. Польский журналист и политолог Ярослав Вольский иронично связал эти изменения с дерусификацией интернета.

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Об этом он написал в социальной сети X. По словам Вольского, поддержка ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в социальных сетях упала на 56%.

Вольский отметил, что в соцсетях стало меньше как "польских" аккаунтов, которые травлят украинцев, так и "украинских", направленных против поляков. Он также отметил резкое падение поддержки MAGA — политического движения, связанного с президентом США Дональдом Трампом.

Журналист иронично назвал это чудесами дерусифицированного интернета. Он добавил, что ожидает дальнейших измеримых результатов внезапного падения поддержки AfD, Трампа и других упомянутых в посте сил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 8 октября 2026 года под удар попал дата-центр "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области России. После атаки там вспыхнул пожар, а в работе сервисов компании и связанных с ними платформ возникли перебои.

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Впоследствии был поврежден еще один дата-центр компании – в Калужской области. В "Яндексе" сообщили, что оценивают масштабы повреждений.

В ночь на 11 октября Силы обороны Украины атаковали третий дата-центр "Яндекса" — в городе Владимир. На объекте вспыхнул масштабный пожар, после чего его работу остановили. Из-за сбоя стали недоступны более 80 сервисов компании, в частности "Яндекс Музыка", "Яндекс Про" и облачная платформа Yandex Cloud.

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