После ограничения Starlink в Украине Европа ищет способы уменьшить технологическую зависимость от США – Bloomberg

Европейские чиновники активизировали обсуждение путей снижения своей зависимости от США и американских оборонных подрядчиков. Толчком к этому стало недавнее ограничение доступа к Starlink в Украине. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания приняла такие меры после того, как Украина якобы нарушила ее правила, используя Starlink для ударов дронами.

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Спор вокруг Starlink, который привел к новому публичному расколу между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом, стал одной из главных тем на последнем саммите лидеров Европейского Союза, состоявшемся в середине октября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Эта ситуация вызвала в Европе дискуссии о необходимости наращивания собственных мощностей, снижении зависимости от США и уменьшении привязанности к какому-либо одному поставщику критически важных технологий.

"В частности, это может подразумевать использование существующих государственных систем связи до тех пор, пока через несколько лет не заработает безопасная европейская спутниковая сеть", – говорится в статье.

В то же время чиновники признают, что любые подобные изменения займут годы, учитывая их глубокую зависимость от США в этой сфере. По мнению источников, наиболее реалистичный путь – усиление роли Европы в рамках существующих структур, в частности НАТО.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал инцидент со Starlink, чтобы раскритиковать Европу за ее зависимость от США. По его мнению, этот конфликт носит скорее политический и стратегический характер.

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"Я не думаю, что речь здесь идет об Илоне, я считаю, что в основе лежит вопрос о том, какой именно будет политика США в отношении Украины и России. Европейские страны зависят от американских технологий, американского бизнеса и американской армии, в то же время европейские политические лидеры любят критиковать Соединенные Штаты", – сказал Вэнс.

Что же касается Starlink для Украины, эти услуги оплачивает Польша в рамках ежегодных контрактов. Они продлеваются в ноябре-декабре, сообщил источник Bloomberg.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с ограничением работы спутниковой связи Starlink в Украине создала опасный прецедент для американской экспортной отрасли. Она поставила под сомнение надежность США как партнера, ведь внезапное отключение или ограничение работы таких систем без предупреждения привело к потерям среди людей и уничтожению техники на миллионы долларов, считает OSINT-обозреватель Tendar.

Он подчеркнул, что спор между Белым домом президента США Дональда Трампа и компанией SpaceX Илона Маска не меняет главного: другие страны и потенциальные покупатели американских технологий могут сделать вывод, что Вашингтон больше не гарантирует выполнение договоренностей.