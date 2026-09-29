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"Пилот не должен подвергаться риску": в Польше изменили правила сбивания целей для военной авиации

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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"Пилот не должен подвергаться риску": в Польше изменили правила сбивания целей для военной авиации
Польша объяснила изменения соображениями безопасности пилотов
Источник: pixabay.com

Польша изменила правила применения военной авиации в отношении воздушных целей. Теперь польские пилоты при необходимости могут сбивать объекты, которые находятся за пределами их визуальной видимости.

Новые правила призваны повысить безопасность как приграничных территорий, так и самих военных летчиков. Об соответствующих изменениях заявил заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек.

Пилотам не нужно приближаться к цели

Новые правила утвердило Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши. Отныне военные летчики могут принимать решение об уничтожении объекта без обязательного установления визуального контакта с ним.

По словам Взентека, это должно существенно повысить безопасность приграничных территорий, а также снизить риски для самих пилотов.

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"Пилот не должен подвергать себя дополнительному риску, приближаясь к объекту на опасное расстояние. Современные системы позволяют идентифицировать цель и принять решение о ее уничтожении, не устанавливая визуального контакта", – сказал заместитель министра.

Польша объяснила изменения заботой о безопасности пилотов

Таким образом, для принятия решения об уничтожении воздушной цели военным не обязательно приближаться к ней на опасное расстояние. В то же время современные системы позволяют получать необходимую информацию об объекте и определять дальнейшие действия.

Ранее Министерство национальной обороны Польши анонсировало изменение процедур идентификации посторонних воздушных объектов с помощью истребителей и вертолетов.

Что говорят о российских ракетах и дронах

Станислав Взентек также отметил, что уничтожение российских ракет и беспилотников над территорией Украины имело бы другие последствия.

По его словам, для таких действий потребовались бы консультации со всеми странами НАТО, поскольку это фактически означало бы вступление в вооруженный конфликт.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи пограничной инфраструктуры.

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