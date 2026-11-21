20 ноября, когда воздушное пространство Польши нарушили две российские ракеты и один ударный дрон, в небо подняли шведские истребители Gripen, действовавшие под руководством Объединенного центра воздушных операций НАТО. Пилоты получили от него разрешение на уничтожение объектов.

Видео дня

Однако огонь по российским целям так и не открыли: летчик не смог идентифицировать цель из-за "чрезвычайно сложных погодных условий" в районе перехвата. Подробности сообщает издание Rzeczpospolita.

Почему в Польше не сбили российские цели

Командующий Оперативным командованием видов Вооруженных сил Польши генерал-лейтенант Иренеуш Новак рассказал: в ночь массированной российской атаки на Украину 20 ноября в небо над Польшей поднялась пара шведских истребителей JAS Gripen, польские F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нидерландский самолет-заправщик.

Авиация действовала под руководством Объединенного воздушного оперативного центра НАТО, экипажи получили разрешение на поражение целей – однако в итоге ни один дрон или ракета войск РФ так и не были сбиты – несмотря на то, что Польша знала места их запуска и направления полета, а также использовала информацию, которую передавала Украина через систему "Вираж".

Вражеские цели той ночью отслеживали шведские пилоты. Но они, по словам Новака, не открыли огонь, несмотря на наличие разрешения, потому что не смогли идентифицировать российскую ракету из-за "чрезвычайно сложных погодных условий".

РЕКЛАМА

Один из пилотов сообщил, что, вероятно, имеет дело с российской крылатой ракетой Х-101, но окончательно он не смог идентифицировать ее ни визуально, ни с помощью бортовых оптико-электронных систем.

По словам Новака, военные НАТО отслеживали 11 объектов, которые могли представлять угрозу для польского воздушного пространства. Три из них пересекли границу, но, по словам генерала, не привели к гибели или ранению людей.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в Польше во время атаки РФ на Украину упали ракеты X-101 и реактивный "Шахед". На ситуацию отреагировали руководство страны и НАТО.

Главные истории дня

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Путин случайно запустил дроны и ракеты по Польше.