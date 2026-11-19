Окончательно завершен подсчет голосов на Аляске – последнем штате США, где подсчет продолжался с 4 ноября до сегодняшнего дня. Как и в подавляющем большинстве других штатов, на Аляске республиканцы уступили демократам – официально объявлено, что в штате победила демократка Мэри Пелтола.

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Мэри Пелтола стала первой в истории представительницей коренных народов Аляски, избранной в Сенат. Именно она выиграла выборы у действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана.

Выборы в США

Хотя выборы состоялись еще две недели назад, на Аляске из-за географической удаленности многих населенных пунктов "голоса традиционно считают долго", отмечает американский вещатель. К тому же именно здесь разрыв между кандидатами был небольшим.

Таким образом, у демократов будет 56 мест в Сенате нового созыва, а республиканцы получат лишь 44. В девяти штатах, которые считались "республиканскими", кандидатам от демократов удалось победить, тем самым изменив баланс сил в свою пользу.

Аляска стала последним штатом, где определились победители выборов в Сенат. В общей сложности демократы завоевали девять "лишних" мест, которые ранее принадлежали республиканцам. Это – самый большой прирост представительства партии в Сенате по итогам промежуточных выборов почти за 70 лет.

Что известно о кандидатке

50-летняя Мэри Пелтола (до замужества Мэри Сеттлер) – бывшая судья, а также исполнительный директор Межплеменной рыбной комиссии реки Кускоквим.

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Пелтола принадлежит к народу юпик и стала первой в истории представительницей коренных народов Аляски, избранной в Сенат.

Юпикские народы – группа коренных народов российского Дальнего Востока, а также запада и юго-запада Аляски. Юпики относятся к эскимосским народам, среди их родственников – инуиты и инупиаты.

В 1995 году Мэри Пелтола победила в конкурсе красоты Национального конгресса американских индейцев.

Мать четверых детей. Ее третий муж, директор Бюро по делам индейцев штата Юджин Пелтола, разбился на самолете в сентябре 2023 года.

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Политические особенности

Пелтола считается представительницей умеренного крыла Демократической партии. Поэтому неудивительно, что в большинстве случаев ее позиции совпадают с позициями республиканцев. Так, Мэри Пелтола выступает против операций по смене пола, поддерживает "безопасность границ", право на оружие и развитие нефтегазовой промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, после масштабных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в США соратники Дональда Трампа начали открыто критиковать президента и возлагать на него ответственность за неутешительные результаты. Некоторые республиканцы заявили, что партии нужно дистанцироваться от главы Белого дома, поскольку его политический стиль и решения все больше отталкивают избирателей.