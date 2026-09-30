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"Подбодрит Россию и затянет войну": группа конгрессменов призвала Трампа не ослаблять санкции против РФ

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Группа американских конгрессменов призвала администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции против России. Законодатели считают, что такой шаг лишь укрепит позиции Москвы и затянет войну против Украины.

Они также призвали Вашингтон усилить экономическое давление на РФ и ввести новые санкции. Письмо четырех законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США опубликовано на платформе X.

Законодатели призвали сохранить санкции против России

Документ с просьбой не ослаблять санкции против страны-агрессора подготовили члены Конгресса Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон

"Пока продолжается полномасштабное вторжение России, направленное на захват Украины и создание угрозы для наших европейских союзников, Соединенные Штаты должны принимать все необходимые меры, чтобы остановить военного преступника Владимира Путина. Ослабление санкций ободрит Россию и затянет войну", – говорится в письме.

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Конгрессмены ожидают, что до 18 октября администрация Трампа введет первый пакет санкций в соответствии с законом Лидси Грэма. Вместе с тем они призвали Вашингтон усилить экономическое давление на Россию.

"Призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на Россию. Мир в Европе можно достичь только силой", – подчеркнули члены Конгресса.

''Подбодрит Россию и затянет войну'': группа конгрессменов призвала Трампа не ослаблять санкции против РФ

Лист

Источник: Скриншот

Напомним, 18 сентября Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

Законопроект H.R. 5334 сначала был одобрен Палатой представителей, после чего Сенат внес в документ поправки. 7 августа Сенат поддержал измененный законопроект 86 голосами против 11.

OBOZ.UA писал, что 16 сентября Палата представителей согласилась с поправками Сената. За это решение проголосовали 262 конгрессмена, против – 159. После этого документ направили президенту США на подпись.

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