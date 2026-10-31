Под крики ''Позор'': отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о ''госперевороте''

В Польше отстраненный от исполнения обязанностей глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский обвинил правительство в попытке государственного переворота. С таким заявлением он выступил перед сторонниками у здания судебного учреждения, которые во время его выступления начали скандировать "Позор".

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Об этом сообщает RMF24. Свенчковский заявил, что действия властей якобы направлены на захват Конституционного трибунала и поблагодарил президента Кароля Навроцкого за поддержку.

Что заявил Свенчковский

Выступ состоялся у здания Конституционного трибунала, которое президент Польши покинул незадолго до 5:00 утра. Перед речью Свенчковского глава президентской канцелярии Павел Шефернакер сообщил, что Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских сил.

Обращаясь к присутствующим, отстраненный глава трибунала заявил, что судебное учреждение остается с поляками, которые собрались защищать его.

"Можно обманом захватить здание, но нельзя захватить конституционный орган государства. Трибунал формируют законно назначенные судьи, а не узурпаторы, которые попали туда через черный ход в сопровождении правительственной охраны и окружили себя полицейским кордоном из страха перед поляками", – сказал он.

После этих слов участники собрания начали скандировать "Позор!".

Свенчковский также назвал происходящее вокруг суда посягательством на конституционный орган государства.

"Мы имеем дело с посягательством на конституционный орган государства, мы имеем дело с государственным переворотом", – заявил он. АҒА?

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По его словам, действия правительства против Конституционного трибунала якобы ставят под сомнение демократические основы Польши и вредят репутации страны. Он подчеркнул, что ни одна власть не может самостоятельно определять состав суда в соответствии со своими политическими интересами.

В конце выступления Свенчковский поблагодарил за поддержку президента Кароля Навроцкого, первого председателя Верховного суда Збигнева Капинского и представителей юридического сообщества.

Как отреагировали в правительстве Польши

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт вокруг Конституционного трибунала связан с восстановлением верховенства права.

Главные истории дня

"Противостояние вокруг Конституционного трибунала в Польше касается восстановления верховенства права в учреждении, которое политизировало популистское правительство, потерявшее власть на выборах 2023 года. Его глава неоднократно нарушал закон, передавая политически чувствительные дела специально отобранным судьям. Трибунал не смог утвердить собственный бюджет", – написал он.

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В свою очередь, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский прокомментировал работу правоохранителей у здания суда.

"Полиция у Конституционного трибунала уже много часов действует профессионально и спокойно. Она не допускает эскалации, заботится о безопасности и общественном порядке. Этот профессионализм должны оценить все", – подчеркнул министр.

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Напомним, в Польше разгорелся конфликт вокруг Конституционного трибунала после отстранения его председателя Богдана Свенчковского. Оппозиция обвинила правительство в попытке захвата судебного учреждения, а президент Кароль Навроцкий прервал зарубежный визит и срочно вернулся в страну.

Как писал OBOZ.UA, на фоне протестов вокруг Конституционного трибунала в Польше об отставке объявили два польских посла – в Китае и Румынии. Дипломаты объяснили свои решения политической ситуацией в стране.