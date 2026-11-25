В Германии окончательно принято решение о создании нового типа боевого подразделения – первого в истории ФРГ дронового полка. Такое подразделение будет вооружено различными разведывательными беспилотниками, системами РЭБ и перехватчиками для борьбы с вражескими дронами, а также дальнобойными ударными системами. Причем для вооружения подразделения Deep Strike планируется приобрести украинские ракеты Flamingo.

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Об этом пишет издание Politico. Хотя в оборонном ведомстве отказались прокомментировать эту информацию, издание ссылается на ряд правительственных документов, в которых создание дронового подразделения уже детально проработано.

"Украина превратила дроны в один из центральных видов оружия на современном поле боя. Именно беспилотники обнаруживают войска и транспортные средства, атакуют их, а также поражают линии снабжения глубоко в тылу и все чаще занимаются перехватом вражеских дронов. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров утверждает, что именно беспилотники ответственны за более чем 90 процентов вражеских целей, пораженных украинскими войсками. Немецкие лидеры все яснее заявляют, что хотят усвоить эти уроки", – пишет Politico.

Издание также цитирует главу армии ФРГ Кристиана Фройдинга, который отмечает: Германия не только создаст, но и "будет постоянно адаптировать структуру нового полка к реалиям поля боя".

Как это будет действовать

В Politico ссылаются на документы, согласно которым Бундесвер уже в 2027 году сформирует основу нового полка численностью не менее 350 военнослужащих. К 2029 году численность нового полка должна увеличиться до 600 человек.

Полк будет сформирован из шести рот, каждая из которых будет отвечать за отдельное направление боевых действий. Так, две роты должны оставаться непосредственно вблизи мест дислокации немецких войск – первая будет вести разведку и атаковать цели в непосредственной близости, а вторая будет отвечать за защиту подразделений войск от вражеских беспилотников.

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Еще две роты будут выполнять разведку и наносить удары на большей глубине за линией фронта противника.

Пятая рота под названием Deep Strike, то есть "Глубокий удар", будет заниматься выявлением и уничтожением объектов врага на максимальных расстояниях. Именно это подразделение будет оснащено не только тяжелыми дронами, но и украинскими ракетами "Фламинго".

Последняя рота будет осуществлять "оперативное испытание новых технологий и их внедрение в войсках".

Для первых пяти подразделений первоначально "приобретут тысячи дронов" на сумму 150 миллионов евро.

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Чем именно вооружат полк

В документах Бундесвера указано, что для оснащения нового военного подразделения будут закуплены как немецкое и американское, так и украинское оружие.

Причем значительная часть предлагаемого вооружения уже прошла испытания на поле боя в Украине, подчеркивает издание и отмечает, что семь из девяти систем, фигурирующих в документах, уже используются украинскими защитниками.

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Это украинский наземный роботизированный комплекс TerMIT, который планируют оснастить тяжелым пулеметом.

Для военных, которые будут действовать вблизи линии фронта, предусмотрен разведывательный беспилотник Vector от немецкого производителя Quantum Systems и ударный дрон Bumblebee производства Perennial. Напомним, что "Вектор" активно используют украинские воины.

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Для защиты от вражеских беспилотников планируют применять Merops от компании Perennial. Этот дрон-перехватчик разработали специально для Украины, чтобы противостоять иранским "Шахедам" и их российским аналогам.

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Для задач на большем расстоянии от линии фронта предусмотрено использование украинского БПЛА-разведчика Raybird и немецкого ударного дрона Hornet.

Украинские ракеты "Фламинго"

И, как отмечалось выше, для подразделения Deep Strike приобретут крылатые ракеты Flamingo, разработанные украинской компанией Fire Point. Согласно документам Бундесвера, дальность этой украинской ракеты превышает 2000 километров, и наши защитники "успешно применяют их для ударов по объектам в глубоком тылу России".

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 ноября обрушились арка и как минимум два пролета автомобильной части Керченского (Крымского) моста длиной около 270 метров, также была частично повреждена железнодорожная часть. Но это не исключительно заслуга ракет "Фламинго" – это стало результатом систематических, высокоточных и комбинированных ударов с применением различных средств поражения Сил обороны Украины по мосту.