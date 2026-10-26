''Превратилась в страну-свалку'': Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешенияМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правилоВ мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоУкраинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоВ ПриватБанке ограничили выдачу наличкиСнятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанке"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. Видео"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. Видео"Это красные линии": Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтралитет и ограничение вооруженных сил. Видео"Это красные линии": Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтралитет и ограничение вооруженных сил. ВидеоГде смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныЭти знаки зодиака очень слабохарактерные: им сложно доводить дела до концаЭти знаки зодиака очень слабохарактерные: им сложно доводить дела до концаИлон МаскМаск призвал пожалеть "бедных российских призывников" и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики5 упражнений в постели, которые помогут уменьшить боль в пояснице после 60 лет5 упражнений в постели, которые помогут уменьшить боль в пояснице после 60 летУкраинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитахДенег станет больше: украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитах

"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
723
"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира
Дональд Трамп вызверился на Норвегию. Фото архивное

Президент США Дональд Трамп не стесняясь в выражениях раскритиковал Норвегию, вспомнив решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира. Он назвал государство "отстойным" и "дерьмовым", а также сравнил его с мусорной свалкой.

Это произошло 25 октября во время предвыборного мероприятия в городе Порт-Гурон (штат Мичиган). Республиканец, неоднократно утверждавший, что его дипломатические достижения заслуживают престижной награды, упомянул Нобелевскую премию, одновременно расхваливая свою работу на международной арене.

По словам Трампа, Норвегия превратилась в "страну-свалку", и он не хочет иметь с ней никаких дел.

"Я же говорил, что не влюблен в Норвегию. Честно говоря, Норвегия – отстой... Я не хочу никого из Норвегии. Я не хочу иметь ничего общего с Норвегией", – заявил лидер Белого дома.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
11,3 т.
Норвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего закона
11,3 т.
Норвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего закона
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
3,3 т.
Есть немногим более 1000 дней: министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне
3,3 т.
Есть немногим более 1000 дней: министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,2 т.
В Альпах сгорела бывшая резиденция Гитлера "Орлиное гнездо": полиция подозревает поджог. Фото и видео
1,2 т.
В Альпах сгорела бывшая резиденция Гитлера "Орлиное гнездо": полиция подозревает поджог. Фото и видео

Также он назвал Норвегию "дерьмовой страной". Мол, он "урегулировал восемь войн и ожидает еще две", поэтому надеялся получить награду. Вместо этого премию вручили "женщине, о которой никто никогда не слышал".

Трамп имел в виду южноафриканскую юристку Наванетхем Пиллэй, которая в начале этого месяца была удостоена Нобелевской премии мира.

Добавим: решение о присуждении премии принимает не правительство Норвегии, а независимый Норвежский Нобелевский комитет из пяти членов.

''Превратилась в страну-свалку'': Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира

Дональд Трамп выступил в Порт-Гуроне (штат Мичиган) в рамках предвыборной кампании. Источник: Скриншот ролика MAGNO NEWS

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп ранее называл решение присудить Нобелевскую премию мира в этом году другому человеку "позорным". Президент США утверждает, что это стало пятном на репутации Норвегии. Он предупредил, что "Америка этого не забудет".

Похожие темы
Нобелевская премияНорвегияСШАДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!