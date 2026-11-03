''Победа демократов может означать конец демократии'': Трамп пообещал защитить Маска от потенциальных расследований Конгреса

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять меры для защиты миллиардера Илона Маска, если Демократическая партия инициирует расследование в отношении него после промежуточных выборов. Американский лидер также не исключил возможности заранее помиловать своих соратников, если возникнет такая необходимость.

Видео дня

Об этом Трамп сказал во время интервью для подкаста Pod Force One. Журналисты спросили президента о слухах относительно возможного расследования деятельности Маска или конфискации его активов.

Что Трамп ответил на вопрос о Маске

В ответ Трамп отметил, что пока речь идет только о разговорах, однако в случае их воплощения миллиардера придется защищать.

"Это лишь разговоры. Но если это действительно разговоры, нам придется их защищать", – сказал американский президент.

Когда журналисты уточнили, мог бы он заранее помиловать своих соратников, Трамп ответил утвердительно.

"Если бы возникла такая необходимость, то да, конечно", – добавил он.

Почему демократы хотят расследовать деятельность Маска

Представители Демократической партии США планируют масштабные расследования в отношении Илона Маска, если по итогам промежуточных выборов получат большинство в Конгрессе. Законодатели намерены проверить государственные контракты SpaceX и Tesla, ограничения работы Starlink в Украине, а также политическое влияние миллиардера.

РЕКЛАМА

Сам Маск потратил почти полмиллиарда долларов на противодействие демократам. Он также предупреждал, что их победа в 2028 году может означать "конец демократии".

Трамп, со своей стороны, подчеркнул необходимость защитить союзников и реализовать свою политическую программу в течение последних двух лет президентства. Он также заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, однако признал, что Конституция США этого не позволяет.

Главные истории дня

Напомним, Дональд Трамп пригрозил накладывать вето на законодательные инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Американский президент заявил, что в конечном счете его политические оппоненты будут вынуждены договариваться с ним.

Как писал OBOZ.UA, американские конгрессмены призвали Илона Маска официально объяснить, почему была ограничена скорость работы спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины. Законодатели также подняли вопрос о его возможных контактах с российским диктатором Владимиром Путиным.