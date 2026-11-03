''Победа демократов может означать конец демократии'': Трамп пообещал защитить Маска от потенциальных расследований Конгреса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам выдают по 9 тысячУкраинцам выдают по 9 тысяч: кто может получить и на что можно потратить выплатуУкраинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрЖилищное строительство. ИллюстрацияСтарые цены больше не действуют: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в осенью 2026 годаУкраинцев штрафуют за "неправильные" паспортаУкраинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платитьНад Киевом создали РЭБ-купол: "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов"Над Киевом создали РЭБ-купол: "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов"Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаРоссия подняла в воздух группы самолетов Ту-160 и Ту-95МС: возможны пуски крылатых ракетРоссия подняла в воздух группы самолетов Ту-160 и Ту-95МС: возможны пуски крылатых ракетУкраинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 годаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимуществаНардеп от "Батькивщины" праздновал день рождения в день траура по погибшим от российского удара: подробности вечеринки. ВидеоНардеп от "Батькивщины" праздновал день рождения в день траура по погибшим от российского удара: подробности вечеринки. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Победа демократов может означать конец демократии": Трамп пообещал защитить Маска от потенциальных расследований Конгреса

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
12
"Победа демократов может означать конец демократии": Трамп пообещал защитить Маска от потенциальных расследований Конгреса
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото. Источник: X/elonmusk

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять меры для защиты миллиардера Илона Маска, если Демократическая партия инициирует расследование в отношении него после промежуточных выборов. Американский лидер также не исключил возможности заранее помиловать своих соратников, если возникнет такая необходимость.

Об этом Трамп сказал во время интервью для подкаста Pod Force One. Журналисты спросили президента о слухах относительно возможного расследования деятельности Маска или конфискации его активов.

Что Трамп ответил на вопрос о Маске

В ответ Трамп отметил, что пока речь идет только о разговорах, однако в случае их воплощения миллиардера придется защищать.

"Это лишь разговоры. Но если это действительно разговоры, нам придется их защищать", – сказал американский президент.

Когда журналисты уточнили, мог бы он заранее помиловать своих соратников, Трамп ответил утвердительно.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
3,2 т.
"Кто ломает – тот платит": как Мелони удалось обуздать уличные протесты с погромами в Италии
3,2 т.
"Кто ломает – тот платит": как Мелони удалось обуздать уличные протесты с погромами в Италии
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
939
"Некоторые из них затонули": в Иране сказали, сколько танкеров сгорели в Ормузском проливе за последние девять
939
"Некоторые из них затонули": в Иране сказали, сколько танкеров сгорели в Ормузском проливе за последние девять
Надежда ДанищукНадежда Данищук
750
Ожидают диверсий со стороны Калининградской области РФ: в Польше создали штаб специальной операции
750
Ожидают диверсий со стороны Калининградской области РФ: в Польше создали штаб специальной операции

"Если бы возникла такая необходимость, то да, конечно", – добавил он.

''Победа демократов может означать конец демократии'': Трамп пообещал защитить Маска от потенциальных расследований Конгреса

Дональд Трамп. Источник: Getty

Почему демократы хотят расследовать деятельность Маска

Представители Демократической партии США планируют масштабные расследования в отношении Илона Маска, если по итогам промежуточных выборов получат большинство в Конгрессе. Законодатели намерены проверить государственные контракты SpaceX и Tesla, ограничения работы Starlink в Украине, а также политическое влияние миллиардера.

Сам Маск потратил почти полмиллиарда долларов на противодействие демократам. Он также предупреждал, что их победа в 2028 году может означать "конец демократии".

Трамп, со своей стороны, подчеркнул необходимость защитить союзников и реализовать свою политическую программу в течение последних двух лет президентства. Он также заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, однако признал, что Конституция США этого не позволяет.

''Победа демократов может означать конец демократии'': Трамп пообещал защитить Маска от потенциальных расследований Конгреса

Илон Маск. Источник: X/elonmusk

Напомним, Дональд Трамп пригрозил накладывать вето на законодательные инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Американский президент заявил, что в конечном счете его политические оппоненты будут вынуждены договариваться с ним.

Как писал OBOZ.UA, американские конгрессмены призвали Илона Маска официально объяснить, почему была ограничена скорость работы спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины. Законодатели также подняли вопрос о его возможных контактах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Похожие темы
Выборы в СШАКонгресс СШАвыборыДональд ТрампДональд ТрампИлон МаскИлон Маск
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!