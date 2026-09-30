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Переговоры между США и Ираном зашли в тупик: в Axios объяснили, чем это грозит

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
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Переговоры между США и Ираном зашли в тупик: в Axios объяснили, чем это грозит
Переговоры между США и Ираном
Источник: This is Beirut

Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не принесли заметных результатов, поскольку стороны пока не готовы идти на уступки. Основные разногласия касаются ослабления американских ограничений и требований Вашингтона в отношении иранской ядерной программы.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники. Собеседники подчеркнули, что из-за отсутствия договоренностей дипломатические усилия между странами могут осложниться.

Катар пытается найти компромисс

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, отсутствие прогресса между США и Ираном усиливает опасения относительно возможного возобновления военного конфликта. Американские чиновники предполагают, что глава Белого дома Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении масштабных боевых операций после промежуточных выборов.

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Со своей стороны, катарские представители намерены продолжить посреднические усилия, хотя, по словам двух источников, все больше разочаровываются в позициях обеих сторон.

На этом фоне катарский посредник Али аль-Тавади в понедельник, 28 сентября, встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и членами его команды.

Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, в ходе встречи стороны обсудили двухстраничное компромиссное предложение Катара. По данным еще двух источников, план должен был учитывать требование Ирана о снятии американской морской блокады, а также позицию США о необходимости уступок со стороны Тегерана в вопросе ядерной программы.

Вечером 28 сентября Али аль-Тавади провел в Вашингтоне встречу с посланцем Трампа Джаредом Кушнером и другими представителями американской администрации.

Американские чиновники в комментариях нескольким СМИ назвали встречу "позитивной и конструктивной". По их словам, Иран продемонстрировал готовность к гибкости в вопросе ядерной программы.

Представители США также заявили, что Трамп может согласиться на ослабление санкций против Ирана и разблокирование замороженных средств в обмен на конкретные шаги Тегерана по сокращению ядерной программы.

Однако уже через несколько часов, когда катарская делегация еще находилась в Белом доме, Трамп написал в Truth Social, что не делал Ирану никаких предложений. По словам одного из источников, несмотря на состоявшиеся встречи, в понедельник сторонам не удалось достичь существенного прогресса.

"Ситуация зашла в тупик. Иранцы требуют того, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссе", – пояснил источник.

Иран назвал условия для переговоров

Региональные посредники, в частности Пакистан и Египет, настойчиво советовали Тегерану пойти на компромиссы по ядерной программе. Однако иранская сторона согласится обсуждать это только при условии, что Соединенные Штаты предварительно вернутся к выполнению июньского меморандума о взаимопонимании.

Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи во вторник отметил, что Вашингтону уже переданы четкие условия Тегерана. В то же время местные СМИ распространили комментарий о том, что действующая американская администрация якобы не готова принимать окончательные решения.

"Трамп попал в трясину, в которой он не может ни вести переговоры, ни воевать", – заявил Резаи.

Напомним, Китай призвал Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

Как писал OBOZ.UA, 29 сентября США ввели новые санкции против лиц и компаний, которых американские власти обвиняют в помощи Ирану в получении оружия и компонентов для его производства. В список попали представители и компании из Ирана, Китая, Гонконга, Пакистана и России.

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