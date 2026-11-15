Пекин выступает против обсуждения войны в Украине на встрече Си Цзиньпина с Трампом и Путиным – Reuters

Пекин выступил против намерений Москвы поднять вопрос войны в Украине во время возможной встречи главы Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры лидеров ожидаются в китайском Шэньчжэне, где на следующей неделе состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с подготовкой встречи, – европейского дипломата и еще один источник, согласившихся говорить на условиях анонимности. По их словам, Москва стремилась включить войну против Украины в повестку дня, однако Пекин не поддержал это предложение.

Американский чиновник также заявил 14 ноября, что Трамп вряд ли будет поднимать тему войны. Он отметил, что трехсторонние переговоры не являются подходящей площадкой для ее обсуждения.

В то же время подготовка к встрече еще продолжается: ее повестка дня и формат переговоров до сих пор не согласованы.

У каждого из трех лидеров свои цели. Путин видит в переговорах возможность добиться завершения войны в Украине на выгодных для Москвы условиях. Трамп рассчитывает на продвижение в вопросе контроля над ядерными вооружениями.

Для Си Цзиньпина же такая встреча связана с рядом рисков. В частности, Пекин не заинтересован в обсуждении контроля над ядерными арсеналами вместе с Вашингтоном и Москвой, поскольку у него значительно меньше боеголовок – около 500 против более 5000 у каждого из двух других государств.

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Опасения также связаны с тем, что крупные державы могут договариваться о перераспределении сфер влияния без участия стран, чьих интересов это непосредственно касается. В частности, в Украине опасаются повторения Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры США, Великобритании и СССР определяли послевоенное устройство мира.

"Мы действительно не хотим, чтобы это превратилось в "Ялту-2, 3, 4" с перераспределением сфер влияния", – подчеркнул в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский.

Возможные переговоры уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года. Как отметил обозреватель The Guardian Патрик Винтур, Украина, страны Восточной Европы и Балтии, Тайвань и Иран имеют основания опасаться, что их интересы могут стать предметом геополитического компромисса между великими державами.

Главные истории дня

По мнению журналиста, Путин может использовать сам факт переговоров, чтобы продемонстрировать россиянам, что Москва остается влиятельным игроком на международной арене. Кроме того, Кремль заинтересован в создании новой архитектуры международной безопасности, которую представители РФ уже сравнивали с Ялтой и Потсдамом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным сокращение ядерных вооружений, однако в Белом доме не ожидают, что трехсторонние переговоры будут касаться войны России против Украины. Американский чиновник объяснил, что Китай не участвует в предварительных переговорах Вашингтона с Москвой по украинскому вопросу, поэтому обсуждение в таком формате было бы неуместным.