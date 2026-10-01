Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила не признавать новую Госдуму России демократически избранным парламентом и легитимным органом власти. Также Ассамблея выступила за ограничение контактов с новым составом Думы и введение санкций против организаторов российских выборов.

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Об этом говорится в проекте текста резолюции ПАСЕ. В Ассамблее подчеркнули, что голосование 18–20 сентября не соответствовало требованиям свободных и честных выборов и проходило в условиях подавления политической оппозиции, криминализации инакомыслия, запугивания избирателей и отсутствия реальной политической конкуренции.

ПАРЕ раскритиковала проведение выборов в РФ

В Ассамблее также обратили внимание на ограниченный доступ к независимой информации и нарушения избирательного законодательства. В частности, ПАСЕ упомянула недопуск к выборам партии "Яблоко", выступающей с антивоенной программой, а также отсутствие международных наблюдателей ОБСЕ.

"Госдума, сформированная в результате этого процесса, не может быть признана демократически избранной или легитимным представителем российских граждан", – говорится в документе.

ПАРЕ также осудила проведение российских выборов на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и Севастополе, а также на контролируемых российскими войсками частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Ассамблея считает такие выборы незаконными и призывает привлечь к ответственности виновных в их организации и проведении.

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Что еще предлагает Ассамблея

Отдельно ПАСЕ выступила против использования фиктивных наблюдателей, которые, по оценке Ассамблеи, должны были создавать видимость легитимности российских выборов. Особую обеспокоенность вызвало участие в этом процессе граждан стран – членов Совета Европы и присутствие таких наблюдателей на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, в Ассамблее заявили, что новый состав Госдумы не может считаться независимым от российской исполнительной власти. ПАСЕ напомнила, что Дума поддерживала агрессию России против Украины, а проведенные выборы, по ее оценке, не способны восстановить демократическую легитимность парламента.

Главные истории дня

По итогам выборов провластная партия "Единая Россия" получила 349 из 450 мест в Госдуме. КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, а "Справедливая Россия" – 17. По данным ЦИК РФ, в новый состав российского парламента вошли 46 участников полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ЦИК Украины призвала мировое сообщество не признавать результаты российских выборов на временно оккупированных территориях. В комиссии подчеркнули, что речь идет о незаконном проведении РФ выборов в Госдуму на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.

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Как писал OBOZ.UA, Европейский Союз заявил, что не будет признавать российские выборы на временно оккупированных территориях Украины. В ЕС также предупредили, что организаторы, кандидаты и другие лица, причастные к проведению такого голосования, будут нести ответственность за свои действия.

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