Партия пророссийского Додика побеждает на выборах в сербской автономии Боснии и Герцеговины: что известно о результатах

4 октября в Босния и Герцеговина состоялись выборы в три парламента – Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и общегосударственный парламент. По предварительным данным, в Республике Сербской лидирует партия пророссийского политика Милорада Додика "Союз независимых социал-демократов" (SNSD).

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Об этом сообщило издание Klix.ba. Также в этот день избирались три члена президиума страны и новый президент Республики Сербской.

Что известно

В Республике Сербской лидирует "Союз независимых социал-демократов", возглавляемый пророссийским деятелем Милорадом Додиком; отмечается, что его партия уже получила 34 мандата.

На втором месте оказалась партия "Покрет Сигурна Српска" (PSS) с 12 мандатами, а на третьем – "Сербская демократическая партия" (SDS), получившая 11 мандатов. "Коалиция за государство", состоящая из пробоснийских партий Федерации Боснии и Герцеговины, согласно прогнозу, получит два места в парламенте Республики Сербской.

На выборах в парламент Федерации Боснии и Герцеговины предварительно лидирует "Партия демократического действия" (SDA), набравшая более 212 000 голосов.

Второе место занимает "Социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины" (SDP) с 15,27%, за которую проголосовали более 105 000 избирателей, а третье – коалиция, объединенная вокруг "Хорватского демократического союза Боснии и Герцеговины" (HDZ) с 13,89%, что составляет более 96 000 голосов. На четвертом месте с 8,97 %, то есть более 62 000 голосов, оказалась "Партия за Боснию и Герцеговину" (SBIG).

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Выборы в президиум Боснии и Герцеговины

После подсчета более 90 процентов голосов на выборах в Президию Боснии и Герцеговины лидируют Денис Бечирович, который получил второй срок в качестве члена Президиума Боснии и Герцеговины от боснийского народа, Желька Цвиянович из сербского националистического Альянса независимых социал-демократов, который также вступает на второй срок в Президиуме, и Дарияна Филипович из националистического Хорватского демократического союза.

Результаты выборов среди боснийского народа:

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Денис Бечирович – 206 684 (38,12 %), Бакир Изетбегович – 184 230 (33,98 %), Семир Эфендич – 139 608 (25,75 %), Фахрудин Радончич – 11 657 (2,15 %)

Результаты выборов президента Боснии и Герцеговины среди хорватского населения:

Дарияна Филипович – 107 242 (46,55 %), Славен Ковачевич – 70 428 (30,57 %), Зденко Лучич – 52 712 (22,88 %)

Результаты выборов президента Боснии и Герцеговины среди сербского населения:

Желька Цвиянович – 281 190 (55,37 %), Маринко Божович – 134 782 (26,54 %), Небойша Вуканович – 91 817 (18,08%).

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 27 сентября, объявил об отставке с поста, хотя его второй президентский срок должен был завершиться только в середине 2027 года. Он решил досрочно покинуть пост, чтобы принять участие в внеочередных парламентских выборах и побороться за кресло премьер-министра.