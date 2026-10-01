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Партия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read3 мин
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Партия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название
Из названия партии Сары Вагенкнехт убрали имя
Источник: BSW/Facebook

В Германии партия немецкой подруги Путина, так называемый "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и экономическую справедливость", сменила название. Из него убрали имя лидера партии, и теперь это просто"Альянс за здравый смысл и экономическую справедливость". При этом аббревиатура партии BSW, составленная именно из имени Сары Вагенкнехт, осталась прежней.

Решение о переименовании было принято в партии еще в декабре 2025 года. Однако официально оно вступило в силу только сегодня, первого октября.

Новое старое название

Принятое в декабре прошлого года партийное решение было "временно отложено" из-за выборов – руководство BSW отложило нововведение, учитывая рекламный эффект имени Вагенкнехт в тогдашней предвыборной кампании.

"Люди старшего поколения помнят: Raider теперь называется Twix. В остальном ничего не меняется. С BSW ситуация абсолютно такая же", – прокомментировали в партии переименование.

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Речь идет о шоколадном батончике Raider, название которого производитель Mars изменил на Twix в 1991 году. Компания провела масштабный ребрендинг, чтобы привести название продукта в соответствие с единым глобальным стандартом (в Великобритании и США он с самого начала назывался Twix).

Смена названия батончика сопровождалась рекламным слоганом "Raider теперь называется Twix – ничего не меняется, кроме названия".

Без имени Вагенкнехт не обойтись

Генеральный секретарь BSW Оливер Рунерт утверждает, что имя основательницы партии в названии с самого начала было временным решением.

"Мы использовали имя и популярность основательницы нашей партии, чтобы подчеркнуть наш политический профиль и стать новой силой, которую узнают в партийных джунглях", – сказал он.

При этом в партии утверждают, что поступили сотни предложений по поводу нового названия и новой, более длинной версии аббревиатуры. В итоге партийный съезд утвердил название "Альянс за здравый смысл и экономическую справедливость", а аббревиатуру BSW оставил без изменений, поскольку она якобы "прочно укоренилась" среди избирателей.

О ком идет речь

Напомним: "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и экономическую справедливость" был создан левой политической деятельницей Сарой Вагенкнехт в январе 2024 года. Практически сразу BSW стал ультралевым объединением, которое негативно относится к "зеленой" политике и поддержке Украины в российско-украинской войне и занимает антимиграционную и пророссийскую позицию.

Если посмотреть ленту сообщений партии в соцсетях, то можно заметить интересную закономерность – чуть ли не каждая вторая новость начинается со слов "на Украину тратятся миллиарды, а…", после которых упоминается какой-либо недостаток в политике ФРГ. Создается ощущение, что именно наше государство является главным политическим противником BSW.
Партия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название

Стрічка новин партії в Facebook

Источник: скриншот

Сара Вагенкнехт вступила в "Социалистическую партию" Германии незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году и занимала пост сопредседателя "Левых" с 2015 по 2019 год, но из-за разногласий с членами партии, в частности в отношении российского вторжения в Украину, вышла из партии и основала собственную политическую силу.

При этом в "Левых" пригрозили исключением из партии всем, кто присоединится к основанной Вагенкнехт ассоциации.

Позиции BSW включают ограничение иммиграции, антиглобализм, оппозицию "зеленой" политике, прекращение военной помощи Украине, отмену санкций против России, выход из альянса НАТО и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в BSW предложили "Альтернативе для Германии" выдвинуть совместный законопроект против немецкой помощи Украине. Однако BSW так и не получила ни одного места в парламенте земли Саксония-Анхальт.

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