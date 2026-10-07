Вооруженные люди в масках проникли с территории Беларуси в Латвию и повредили пограничную инфраструктуру: что происходит

На границе Латвии и Беларуси произошла очередная провокация с участием вооруженных людей в масках и группы нелегальных мигрантов. После неудачной попытки мигрантов пересечь границу неизвестные проникли на территорию Латвии, повредили электрощит и похитили две камеры наблюдения, а затем вернулись в Беларусь.

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Об этом сообщает LSM. В Латвии заявили, что ситуация на границе остается напряженной.

Провокации на белорусско-латвийской границе

На этой неделе латвийские военные пресекли попытку незаконного пересечения границы группой мигрантов. По данным латвийской стороны, вооруженные люди в масках сопровождали их, угрожали военным и намеренно направляли мигрантов в сторону Латвии.

Через несколько часов после этого неизвестные вновь появились на латвийской территории. Они повредили электрощит и похитили две камеры пограничного наблюдения, после чего вернулись в Беларусь до прибытия пограничников.

Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил, что поврежденную инфраструктуру уже восстанавливают. Он также предположил, что люди в масках могут быть не белорусскими силовиками, а представителями организованной преступности, которые пользуются поддержкой белорусских служб для переправки мигрантов.

По словам Пуятса, в последнее время участились случаи повреждения информационно-технологической инфраструктуры на границе.

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Угрозы на границе с Беларусью усиливаются

В Национальных вооруженных силах Латвии считают, что провокации и другие гибридные угрозы на границе с Беларусью могут продолжаться и в дальнейшем. По их оценке, нелегальная миграция используется для оказания давления на Латвию и внешнюю границу ЕС и НАТО.

Латвийские военные продолжат оказывать помощь Государственной пограничной службе на границах с Беларусью и Россией. Их будут привлекать к совместному реагированию на провокации, нелегальную миграцию и другие возможные угрозы.

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Всего с начала года пограничники пресекли 11 925 попыток незаконного пересечения государственной границы. Кроме того, правительство Латвии продлило усиленный режим безопасности на границе с Беларусью до конца года.

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