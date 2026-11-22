В Польше распространяется волна российской дезинформации на фоне сообщений о вероятной атаке дронов на Калининградскую область РФ. В фейковых публикациях утверждают, что Польша и НАТО якобы пытаются втянуться в войну с Россией, а европейские страны причастны к ударам по российской территории.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Павел Ольшевский в соцсети X. Центр по борьбе с дезинформацией активно мониторит информационное пространство и выявляет ложные российские нарративы.

Среди фейков распространяют утверждения, что немецкие войска, размещенные в Польше, координируют украинскую атаку на Калининградскую область, а поляки и литовцы якобы атакуют Россию украинскими ракетами. Также в сети продвигают тезис, что Украина атакует РФ, чтобы втянуть Польшу в войну, и что НАТО нанесло удар по Калининграду.

Ольшевский сообщил, что по состоянию на воскресенье после 16:00 охват дезинформационных публикаций превысил 19 млн. Больше всего распространяется ложный нарратив о якобы попытках втянуть Польшу и НАТО в войну с Россией. Он призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения польских служб.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также категорически опроверг слухи о причастности литовской стороны к атаке дронов и заявил, что Вильнюс не разрешал использовать свое воздушное пространство для ударов по российским объектам.

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В то же время украинский военный эксперт Александр Коваленко предположил, что инцидент мог быть российской провокацией. На самом деле нет достоверных фото- и видеодоказательств сбития беспилотников. Чиновник не исключил, что Москва могла организовать это событие, чтобы использовать его для оправдания дальнейшей агрессии против европейских соседей.

Также Литва отрицала свою причастность к атаке беспилотников на Калининградскую область России, о которой сообщалось 21 ноября. В Вильнюсе подчеркнули, что страна не разрешала использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Калининградской области России вечером 21 ноября раздались сирены и взрывы. Жители портового города Балтийск, где расположена база Балтийского флота государства-агрессора, видели работу противовоздушной обороны и слышали громкие звуки.