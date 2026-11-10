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Последний танкер с российским дизелем развернулся, не дойдя до США: что известно

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Последний танкер с российским дизелем развернулся, не дойдя до США: что известно
Судно Agioi Fanendes, 2022 год. Источник: Bernard Delmont/MarineTraffic

Корабль Agioi Fanendes – последний российский танкер с дизелем, который еще направлялся в США, развернулся примерно в 400 морских милях (около 740 км) от Нью-Йорка и начал удаляться от восточного побережья Соединенных Штатов. Это окончательно сорвало сделку между Трампом и Путиным, поскольку ни один баррель российских нефтепродуктов так и не попал на американский рынок.

Об этом 10 ноября сообщил Bloomberg. Издание ссылается на данные отслеживания судов и портовую информацию.

Последний танкер с российским дизелем развернулся почти у берегов США

Agioi Fanendes перевозит примерно 40 тысяч метрических тонн дизельного топлива с ультранизким содержанием серы – это почти 300 тысяч баррелей.

Судно вышло из российского порта Приморск в Балтийском море в конце октября. Сначала танкер указывал пунктом назначения Нью-Йорк, однако позже изменил его на отметку "по распоряжению" (For Orders), что означает отсутствие подтвержденного порта разгрузки.

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По данным Bloomberg, примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка танкер развернулся и начал удаляться от побережья США. С понедельника, 9 ноября, он движется зигзагообразной траекторией.

Представители компании Eastern Mediterranean Maritime Ltd., которая управляет судном, сообщили, что Agioi Fanendes продолжает двигаться по распоряжению, поскольку порт разгрузки еще не определен.

Таким образом, ни одна из партий российского дизельного топлива, которые планировали доставить в США в рамках договоренностей Трампа с Путиным, не достигла американского рынка.

Что предусматривала договоренность Трампа и Путина

9 октября президент США во время телефонного разговора с российским диктатором договорился о поставках дизельного топлива РФ на американский и мировой рынки – в объеме от 300 тысяч до 3 млн тонн. По словам Трампа, это должно было привести к снижению цен на топливо.

Сделка вызвала критику со стороны американских демократов, которые заявили, что закупка российского топлива лишь поможет Кремлю получать дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

В конце октября FT сообщила, что из российских портов в США отправились три танкера – Agioi Fanendes, Talisman и Leruo – с общим объемом топлива около 140 тысяч тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, из трех танкеров с российским дизелем, которые направлялись на прошлой неделе в США, по состоянию на 4 ноября только один продолжал движение к американскому побережью. Второй к тому времени уже вошел в Средиземное море, а третий сменил пункт назначения на Бразилию. Американские компании не хотят покупать российский дизель даже со значительными скидками, поскольку опасаются юридических и репутационных последствий.

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