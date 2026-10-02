Орбана могут судить за арест инкассаторов украинского "Ощадбанка" – FT

В Венгрии стартовала кампания "Очищающий огонь", призванная ликвидировать политико-коррупционную систему экс-премьера Виктора Орбана. Он может стать одним из первых осужденных в рамках этой операции – политика могут привлечь к ответственности за задержание украинских инкассаторов в марте 2026-го.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на материалы прокуратуры и адвоката украинских инкассаторов Лоранта Горвата. По данным газеты, уголовное дело против Орбана уже готовится.

В деле об аресте инкассаторов "Ощадбанка" расследование уже близится к завершению, тогда как другие коррупционные дела, связанные с Орбаном, находятся на значительно более ранней стадии.

"Это первое дело, которое может привести к предъявлению Орбану официального обвинения. Расследование уже близится к завершению, тогда как другие коррупционные дела с его участием находятся на менее продвинутой стадии", – сказал адвокат Горват.

Бывший прокурор Пал Фюрхт, который вел дело, заявил, что Орбан "лично отдал распоряжение спецслужбам задержать украинских курьеров с наличными". По его словам, он доложил об этом своему руководству. Фюрхту вынесли выговор, а позже в отношении него начали внутреннее расследование. Генеральная прокуратура отрицает попытки заставить его молчать.

Слова бывшего прокурора подтверждаются июньским отчетом прокуратуры, с которым ознакомилась газета. В нем тогдашний руководитель Антитеррористического центра Венгрии (TEK) Янош Гайду говорил, что задержание произошло по решению человека, которого нельзя было привлекать к делу. Как указано в отчете, речь шла об Орбане.

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Гайду, который после увольнения из TEK возглавляет охрану партии "Фидес", обвиняют в незаконном задержании украинцев и жестоком обращении с ними. Сам он отрицает нарушения.

В день ареста украинских инкассаторов Орбан приезжал в штаб-квартиру TEK и говорил о "растущей террористической угрозе".

Налоговое управление еще во времена Орбана возбудило дело против украинцев, но вскоре его закрыли за отсутствием доказательств.

Как пишет FT, в рамках других расследований 28 сентября парламент Венгрии лишил иммунитета двух бывших чиновников из правительства Орбана – Миклоша Шестака и Балаша Ханко (бывших министров развития и культуры и инноваций соответственно). Впоследствии они были задержаны по подозрению в коррупции.

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Что случилось с инкассаторами

В начале марта стало известно, что в Венгрии похитили инкассаторские машины украинского "Ощадбанка" вместе с ценностями и сотрудниками.

Гражданина Украины, 28 часов продержали в наручниках, а перевозили с завязанными глазами. Венгры также изъяли у них личные вещи, в частности мобильные телефоны, и лишили возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родным, в посольство или работодателю.

Впоследствии Венгрия все-таки отпустила людей, а через некоторое время вернула и инкассаторские машины – поврежденные и без ценностей: их у Орбана обещали вернуть после того, как Украина восстановит поврежденный российскими ударами трубопровод "Дружба".

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Вернул Будапешт похищенные деньги и золото лишь в начале мая, после победы Мадьяра. Тогда же Венгрия отменила санкции против инкассаторов украинского банка, введенные правительством его предшественника.

В августе в Венгрии закрыли сфабрикованное дело в отношении украинских инкассаторов "Ощадбанка", задержанных по подозрению в отмывании денег. Венгерский Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы (NAV) прекратил уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

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Адвокат инкассаторов Лорант Горват отметил, что в ходе расследования венгерские правоохранительные органы установили законное происхождение изъятых наличных средств, банкнот и золота.

Как сообщал OBOZ.UA, задержание украинских инкассаторов в Венгрии под предлогом "борьбы с отмыванием денег" могло быть не единственным. По данным венгерского медиа, в конце марта младший брат Орбана Арон просил австрийского бизнесмена содействовать задержанию еще одного украинского груза – на этот раз в Австрии.