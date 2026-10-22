"Дорогая Катя, хочу сообщить тебе, что сегодня утром (Ред. – 20.10) я начала голодовку, чтобы привлечь внимание и попытаться спасти мирных жителей и детей Олешек.

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Моя голодовка, к которой, надеюсь, другие присоединятся хотя бы символически, – это жест гнева и надежды, отклик на призыв папы Льва XIV к прекращению огня.

Необходимо немедленно довести переговоры до результата: пропустить продовольствие и лекарства и дать возможность выйти всем, кто хочет уехать.

Наш долг – сделать все, что в наших силах!

Если можешь, пожалуйста, расскажи об этом в своих социальных сетях: вместе мы сильнее! Обнимаю".

Это сообщение мне прислала на ватсапп Пина Пичерно, вице-президент Европейского парламента. Она объявила голодовку в поддержку жителей оккупированных Россией Олешек.

Олешки – украинский город на левом берегу Днепра, напротив Херсона. Там был ад после взрыва Каховской плотины. И он не прекращается. По последним сообщениям, там остаются около двух тысяч человек.

Люди голодают. Не хватает лекарств, нет нормального снабжения.

Россияне блокируют все.

Попытка выбраться из города может стоить жизни: дороги заминированы, вокруг идут боевые действия.

Голод здесь длится месяцами.

Еще весной глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказывала: жители ищут остатки продуктов в разрушенных домах, пекут лепешки из муки с добавлением рассола от последних съеденных консервов. По ее словам, российские мины и атаки дронов сделали дороги опасными и для машин с продовольствием, и для людей, пытающихся спастись.

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Но россияне блокируют и минируют не только дороги, они блокируют информацию и пути ее распространения, они блокируют знание о самих себе и делают все, чтобы это знание не достигло мира.

За попытку разглашения журналисты и свидетели платят пытками и жизнью. Вспомним Викторию Рощину.

И я думаю: как это вообще возможно, что десятки и сотни моих знакомых и незнакомых россиян, таких из себя культурных и антивоенных, ни разу за эти годы не выговорили даже толком слова "Украина " – не то что написали письма или вышли на демонстрации.

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Что это за такая духовность и культура, где не только сама кровь, но даже память о крови высыхает быстрее, чем пресловутая слезинка ребенка?

Имея все возможности и находясь вне РФ, продолжать оплакивать себя со своей колокольни – которую почему-то проецируют на чужие памятники – распространять шовинизм и обсуждать закат Европы, от которой именно фактом выбора этой темы и молчанием об Украине они дальше, чем когда-либо, даже если географически находятся тут.

Европейский выбор – это ровно противоположное.

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Европейская культура – это ровно антоним той сытой культурки потребления комфорта и игнорирования человеческих жизней и страданий, к которой так привыкла российская публика.

Ибо европейская культура уходит корнями в человека, в гуманизм, в достоинство, в ценности и свободы – и вся Европейская красота,

прекрасная архитектура, и искусство – не вишенка на десерт и не туристическая валюта, а непосредственно связанная с этими корнями живая реальность.

Ее зримое воплощение.

Именно поэтому, пока ЕС продолжает щедро выдавать туристические визы, а россияне толпами гуляют тут по модной Венецианской биеннале, итальянка Пина, депутатка, политик, мама, понимает всем своим существом, что за словами "гуманитарная катастрофа" – человек, которому прямо сейчас вообще нечего есть. Старик, которому не под силу самостоятельно выбраться даже из собственной квартиры.

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Именно поэтому, едва очнувшись после онкологической операции, 16 октября папа Лев XIV позвонил Путину и потребовал гуманитарного перемирия, чтобы доставить в Олешки продовольствие и медицинскую помощь и обеспечить добровольную, безопасную эвакуацию мирных жителей.

19 октября он обсудил эту же приоритетную задачу с Зеленским.

Именно этого добивается Пина своим личным, отчаянным для европейского политика жестом: чтобы в город вошла помощь. Чтобы из города могли выйти люди. Выйти живыми.

В сегодняшнем интервью la Repubblica Пина говорит и о том, почему нельзя противопоставлять дипломатию (это главный слоган левых партий, выступающих против наращивания обороны и оружия) поддержке украинской обороны.

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Ее голодовка – ненасильственная дипломатическая инициатива.

Но та дипломатия, которая требует от жертвы сложить оружие перед агрессором, имеет другое название: капитуляция.

Кремль использует переговоры, чтобы выиграть время, – это видно и по судьбе похищенных украинских детей, лишь малую часть которых удалось вернуть домой за годы посреднических усилий. (Сегодня в итальянской прессе тоже наконец вышла подробная статья.)

Союзу диктаторов и олигархов, для которых деньги и сила – единственная валюта, Европа должна противопоставить союз демократий, способных защищать свободу.

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Ее слова мне очень близки. И эмоции тоже: ярость и надежда. Это ровно то сочетание, которое невозможно не испытывать.

Ярость – от того, что в Европе в 2026 году люди голодают в оккупации, пока мир привыкает к очередному сообщению об убитых детях и баррелях крови.

Надежда – на то, что Европа может быть верной себе, своим корням истинного гуманизма, ценностей, прав и свобод, которые так глубоки, что она может быть единой, сильной и что российскому злу и безнаказанности будет положен конец, но прямо сейчас не менее важно спасти тех пленников и жертв российской оккупации, кто еще жив.

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Антивоенные россияне, те, кто первым рейсом, или последним рейсом, или никаким рейсом, – ваш долг как минимум распространить ее обращение.

Написать об Олешках. Обратиться к журналистам, депутатам тех стран и городов, где вы живете. К тем, кто тоже может громко, на политическом уровне, потребовать доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации.

Сделайте это проблемой Европы, хватит уже лживых апологетических нарративов и заминированных веками имперской мифологии "споров славян между собой".

Молчание россиян даже в эмиграции – это то же соучастие в той же российской оккупации – территорий, людей, жизней и знания мира о них.

Спасибо, Пина, что собой прорываешь эту блокаду.

Теперь нужно вместе прорвать следующую и потом самую главную.

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