Океаны нагреваются, ледники тают: ООН опубликовала тревожный климатический отчет

2026 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, а это почти два столетия. Причина заключается не только в потеплении, продолжающемся более десятилетия, но и в мощном атмосферном явлении Эль-Ниньо.

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Тепло, накапливающееся из-за парниковых газов, влияет на океаны и атмосферу, ускоряет таяние ледников и повышает уровень моря. Тревожные тенденции опубликовали в докладе ООН, пишет Reuters.

О чем предупредили климатологи

В докладе, в основу которого легли данные Всемирной метеорологической организации (ВМО), с января по сентябрь средняя температура на планете была на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

И в течение следующих месяцев показатель может вырасти еще больше из-за мощного Эль-Ниньо.

В отчете, который охватывает девять наборов данных, отмечается, что последние 12 лет, включая 2026 год, вошли в число самых теплых за весь период наблюдений, начавшийся примерно в 1850 году, то есть более 170 лет назад. 2026 год может войти в четверку самых жарких за всю историю.

"Каждый показатель здесь говорит об одном и том же. Мы видим, как тепло, удерживаемое парниковыми газами, проявляется в океане, атмосфере, таянии льда и повышении уровня моря", – заявил журналистам в Женеве перед конференцией руководитель отдела климатической информации ВМО Джон Кеннеди.

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Климатическая служба ЕС Copernicus уже заявила, что 2026 год почти наверняка станет вторым календарным годом после 2024 года, когда температура превысит порог в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, установленного Парижским соглашением 2015 года.

В отчете ООН говорится, что планета все больше накапливает тепло, а температура океана продолжает расти в этом году, продолжая исторические максимумы 2025 года.

В отчете говорится, что в этом году средний уровень моря в мире также достиг рекордной отметки, поскольку ледники и ледяные щиты тают, а морская вода расширяется при нагревании.

Главные истории дня

Отчет был опубликован перед очередным раундом международных климатических переговоров, который начнется в Турции 9 ноября и продлится до 20 числа этого месяца.

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