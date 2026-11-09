Океаны нагреваются, ледники тают: ООН опубликовала тревожный климатический отчет

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Cу-57 разбилсяРоссия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчатьПотери РФ в Украине"Каждые 29 секунд – минус оккупант": Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 3 тыс. захватчиков за сутки – Генштаб"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. ВидеоВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемВ Польше "охотятся" на иностранцевВ Польше "охотятся" на иностранцев: о какой рпасности предупредили украинцевКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышлоВ Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Океаны нагреваются, ледники тают: ООН опубликовала тревожный климатический отчет

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
138
Океаны нагреваются, ледники тают: ООН опубликовала тревожный климатический отчет
2026-й может стать одним из самых жарких годов за всю историю наблюдений. Источник: Создано ИИ

2026 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, а это почти два столетия. Причина заключается не только в потеплении, продолжающемся более десятилетия, но и в мощном атмосферном явлении Эль-Ниньо.

Тепло, накапливающееся из-за парниковых газов, влияет на океаны и атмосферу, ускоряет таяние ледников и повышает уровень моря. Тревожные тенденции опубликовали в докладе ООН, пишет Reuters.

О чем предупредили климатологи

В докладе, в основу которого легли данные Всемирной метеорологической организации (ВМО), с января по сентябрь средняя температура на планете была на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

И в течение следующих месяцев показатель может вырасти еще больше из-за мощного Эль-Ниньо.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
2,3 т.
Поражение республиканцев на выборах усилило внутрипартийную конкуренцию в борьбе за президентство в 2028 году: кто может составить конкуренцию Венсу
2,3 т.
Поражение республиканцев на выборах усилило внутрипартийную конкуренцию в борьбе за президентство в 2028 году: кто может составить конкуренцию Венсу
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,7 т.
"Это государство потерпит крах": Трамп сказал, планирует ли возобновление войны в Иране
1,7 т.
"Это государство потерпит крах": Трамп сказал, планирует ли возобновление войны в Иране
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,6 т.
В Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. Фото
1,6 т.
В Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. Фото

В отчете, который охватывает девять наборов данных, отмечается, что последние 12 лет, включая 2026 год, вошли в число самых теплых за весь период наблюдений, начавшийся примерно в 1850 году, то есть более 170 лет назад. 2026 год может войти в четверку самых жарких за всю историю.

"Каждый показатель здесь говорит об одном и том же. Мы видим, как тепло, удерживаемое парниковыми газами, проявляется в океане, атмосфере, таянии льда и повышении уровня моря", – заявил журналистам в Женеве перед конференцией руководитель отдела климатической информации ВМО Джон Кеннеди.

Климатическая служба ЕС Copernicus уже заявила, что 2026 год почти наверняка станет вторым календарным годом после 2024 года, когда температура превысит порог в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, установленного Парижским соглашением 2015 года.

В отчете ООН говорится, что планета все больше накапливает тепло, а температура океана продолжает расти в этом году, продолжая исторические максимумы 2025 года.

В отчете говорится, что в этом году средний уровень моря в мире также достиг рекордной отметки, поскольку ледники и ледяные щиты тают, а морская вода расширяется при нагревании.

Отчет был опубликован перед очередным раундом международных климатических переговоров, который начнется в Турции 9 ноября и продлится до 20 числа этого месяца.

Как рассказывал OBOZ.UA, более 8000 лет назад на Земле исчезло озеро размером с Францию. И это навсегда изменило климат.

Похожие темы
Глобальное потеплениеклиматООНокеанледник
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!