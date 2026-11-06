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"Отвратительное искажение фактов": Мендель выступила на мероприятии "АдН" в Бундестаге и нарвалась на шквал критики

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,3 т.
"Отвратительное искажение фактов": Мендель выступила на мероприятии "АдН" в Бундестаге и нарвалась на шквал критики
Юлия Мендель оказалась в центре скандала. Источник: Instagram @iuliia_mendel
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