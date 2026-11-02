Ожидают диверсий со стороны Калининградской области РФ: в Польше создали штаб специальной операции

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация - отключение светаСитуация со светом изменилась: какие графики действуют и в каких регионах хуже всегоЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоИллюстрация - дроваДрова на зиму подорожали: сколько украинцам придется заплатить за кубометр с доставкойВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиДмитрий ПесковВ Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в ОлешкахЗа что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в УкраинеЗа что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в Украине
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ожидают диверсий со стороны Калининградской области РФ: в Польше создали штаб специальной операции

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
168
Ожидают диверсий со стороны Калининградской области РФ: в Польше создали штаб специальной операции
Польша усилила меры безопасности на границе с Калининградской областью РФ. Источник: Artur Reszko /PAP

Силовые структуры Польши развернули на границе с Калининградской областью РФ превентивную спецоперацию и создали специальный координационный штаб в Главном управлении полиции Польши для противодействия возможным российским диверсиям. К специальной операции привлекли дополнительные подразделения полиции, военных, пограничников и спецслужб.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление главного коменданта польской полиции Мареака Бороня. Он отметил, что меры охватывают территорию Варминьско-Мазурского воеводства и Подляшья, куда уже перебросили усиленные подразделения.

В Польше создали специальный штаб для координации операции

Операцию проводит польская полиция, а ее командный штаб сформировали в Главном управлении полиции. К работе также привлекли воеводские управления полиции в Ольштыне и Белостоке.

По словам Бороня, спецоперация носит превентивный характер и направлена на предотвращение возможных угроз безопасности.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
4,2 т.
Такер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни
4,2 т.
Такер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
756
"Это правда": Трамп заявил, что США шпионят за Китаем и Россией лучше, чем те за Штатами. Видео
756
"Это правда": Трамп заявил, что США шпионят за Китаем и Россией лучше, чем те за Штатами. Видео
Анна ПавловаАнна Павлова
5,6 т.
Суд отклонил попытку администрации Трампа приостановить выборы в крупнейшем штате из-за вероятного поражения республиканца
5,6 т.
Суд отклонил попытку администрации Трампа приостановить выборы в крупнейшем штате из-за вероятного поражения республиканца

"Полиция усиливает меры безопасности в районе Калининградской области на случай возможных событий, которые могут привести к диверсионным актам. Поэтому на границу прибыло подкрепление из штаб-квартир полиции нескольких воеводств. Это основано на информации, которую мы также получаем от внешних служб", – сказал главный комендант полиции.

Польша получила предупреждение от военной разведки и союзников

На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки, а также спецслужб союзников об опасности диверсионных действий на границе с Россией. Среди возможных сценариев, в частности, назвали нарушение границы вооруженными группами.

В связи с этим в приграничные районы прибыли дополнительные силы полиции из нескольких воеводств. Боронь объяснил, что решение усилить присутствие полиции приняли на основании информации, которую польские службы получили как из собственных, так и из внешних источников.

"Мы должны обеспечить безопасность проживающих там граждан, а также объектов и всех ситуаций, которые могут представлять угрозу для общества", – отметил он.

К операции привлекли антитеррористические силы

Боронь отметил, что в регионе работает значительное количество правоохранителей, в частности представители антитеррористических подразделений. Их действия координируют с военными, пограничниками и спецслужбами.

"В этой операции мы также работаем с военными, пограничной службой и специальными службами", – заявил Боронь.

В то же время главный комендант польской полиции опроверг, что нынешняя мобилизация силовиков каким-либо образом связана с кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше заявили о стремлении разместить у себя ядерное оружие США и Франции. Варшава хочет стать участницей американской программы ядерного сотрудничества Nuclear Sharing. Также поляки ведут переговоры о расширении взаимодействия в ядерной сфере с Францией.

Похожие темы
ПольшаграницаРоссиябезопасностьдиверсия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!