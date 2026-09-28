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Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 9,7 т.
Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро
В квартире российских граждан в Черногории обнаружен миллион евро
Источник: Управление полиции Черногории

Полиция Черногории провела обыск квартиры в Будве, в которой проживали двое граждан России, ранее задержанных в аэропорту Тивата. В ходе обыска 25 сентября правоохранители изъяли значительное количество ИТ- и коммуникационного оборудования, полиграф и наличные деньги в восьми валютах на общую сумму около 1 млн евро.

Об этом сообщает Eualive. По данным издания, обыск был проведен на основании судебного ордера Которского основного суда при участии пограничной полиции южного региона, подразделения по борьбе с высокотехнологичными преступлениями, Агентства национальной безопасности и Специального полицейского департамента.

Задержание в Тивате

Двоих россиян, которых правоохранители обозначили как А.К., 31 год, и А.К., 42 года, задержали 23 сентября в аэропорту Тивата. Они пытались сесть на рейс в Тель-Авив и имели при себе 19 единиц багажа.

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В ходе проверки полиция обнаружила 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, а также значительное количество незадекларированного электронного оборудования и медикаментов. Мужчин задержали по подозрению в контрабанде и отмывании денег.

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Что обнаружили

В ходе последующего обыска квартиры в Будве правоохранители изъяли значительное количество IT- и коммуникационного оборудования, а также один полиграф.

Кроме того, в квартире обнаружили наличные деньги в восьми валютах. Речь идет о евро, российских рублях, сербских динарах, израильских шекелях, турецких лирах, дирхамах ОАЭ, долларах США и киргизских сомах. Общая стоимость денег составила около 1 млн евро.

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

Кроме того, полицейские обнаружили 1120 евро в купюрах, которые могут оказаться поддельными. Все изъятые предметы и деньги должны пройти криминалистическую экспертизу.

В полиции заявили, что продолжают сотрудничать с прокуратурой, Агентством национальной безопасности и международными партнерами, чтобы установить все обстоятельства дела.

Обыск в Будве: в квартире россиян обнаружили технику, полиграф и наличные на сумму 1 млн евро

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Источник: Управління поліції Чорногорії

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