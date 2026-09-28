Полиция Черногории провела обыск квартиры в Будве, в которой проживали двое граждан России, ранее задержанных в аэропорту Тивата. В ходе обыска 25 сентября правоохранители изъяли значительное количество ИТ- и коммуникационного оборудования, полиграф и наличные деньги в восьми валютах на общую сумму около 1 млн евро.

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Об этом сообщает Eualive. По данным издания, обыск был проведен на основании судебного ордера Которского основного суда при участии пограничной полиции южного региона, подразделения по борьбе с высокотехнологичными преступлениями, Агентства национальной безопасности и Специального полицейского департамента.

Задержание в Тивате

Двоих россиян, которых правоохранители обозначили как А.К., 31 год, и А.К., 42 года, задержали 23 сентября в аэропорту Тивата. Они пытались сесть на рейс в Тель-Авив и имели при себе 19 единиц багажа.

В ходе проверки полиция обнаружила 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, а также значительное количество незадекларированного электронного оборудования и медикаментов. Мужчин задержали по подозрению в контрабанде и отмывании денег.

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Что обнаружили

В ходе последующего обыска квартиры в Будве правоохранители изъяли значительное количество IT- и коммуникационного оборудования, а также один полиграф.

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Кроме того, в квартире обнаружили наличные деньги в восьми валютах. Речь идет о евро, российских рублях, сербских динарах, израильских шекелях, турецких лирах, дирхамах ОАЭ, долларах США и киргизских сомах. Общая стоимость денег составила около 1 млн евро.

Кроме того, полицейские обнаружили 1120 евро в купюрах, которые могут оказаться поддельными. Все изъятые предметы и деньги должны пройти криминалистическую экспертизу.

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В полиции заявили, что продолжают сотрудничать с прокуратурой, Агентством национальной безопасности и международными партнерами, чтобы установить все обстоятельства дела.

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