Оборонный союз трёх стран в действии: Турция и Пакистан отправят военных в Саудовскую Аравию для борьбы с хуситами

Турция и Пакистан направят военные силы в Саудовскую Аравию после ракетных и беспилотных атак хуситов из Йемена. Решение было принято в понедельник в Эр-Рияде на экстренной встрече представителей трех стран, которые в августе создали совместный оборонный союз.

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В совместном заявлении по итогам встречи отмечается, что государства должны незамедлительно приступить к практической реализации совместных оборонных обязательств. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Необходимые меры должны обеспечить подготовку согласованных сил и военных возможностей, а также их быстрое перемещение в Саудовскую Аравию.

Коллективное сдерживание

Стратегический политический и оборонный комитет так называемого Мекканского оборонного союза принял решение активировать механизмы совместной обороны. В то же время три страны пока не сообщили, сколько именно турецких и пакистанских военных прибудет в королевство.

Также неизвестно, какие именно подразделения будут участвовать, каковы будут их конкретные задачи и когда состоится передислокация. Саудовский министр обороны Халид бин Салман после встречи заявил об активизации "коллективного сдерживания" в ответ на атаки против Саудовской Аравии и святых мест.

По его словам, три государства совместно выступают за их защиту.

На встрече в Эр-Рияде присутствовали высокопоставленные представители правительств и военного руководства. Турцию представляли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и начальник Генерального штаба Сельчук Байрактароглу.

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От Пакистана, в частности, присутствовали глава МИД Ишак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф и командующий армией Асим Мунир.

Первые военные шаги

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия заключили 7 августаМекканское соглашение о совместной обороне. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одно из государств-участников будет рассматриваться как нападение на все три страны.

В то же время во время подписания соглашения конкретные военные обязательства каждой из сторон публично не раскрывались. Теперь договоренности обрели первое практическое воплощение — три государства согласились обеспечить силы и военные возможности для быстрого перемещения в Саудовскую Аравию.

Главные истории дня

В совместном заявлении отдельно осудили попытки атаковать Мекку и Медину, а также удары по саудовским городам, гражданским и экономическим объектам. Хуситы, со своей стороны, отрицают, что намеренно атаковали исламские святыни.

В конце сентября Саудовская Аравия заявила о перехвате беспилотника хуситов к югу от Мекки. Вскоре после этого в Медине была поражена электрораспределительная станция, которая также обеспечивает электроэнергией Мечеть Пророка.

По данным коалиции во главе с Саудовской Аравией, анализ обломков беспилотника подтвердил причастность хуситов. Один трансформатор вышел из строя, но в целом электроснабжение сохранилось. Хуситы отвергли эти обвинения.

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Силы Пакистана

У Пакистана уже есть значительное военное присутствие в Саудовской Аравии. В мае Reuters со ссылкой на нескольких пакистанских чиновников и представителей силовых структур сообщало, что Исламабад разместил в королевстве около 8 тысяч военных.

Также речь шла об эскадрилье из примерно 16 боевых самолетов, беспилотниках и системе противовоздушной обороны. Эти силы, по данным Reuters, были готовы к боевому применению и должны были помогать Саудовской Аравии в случае новых атак.

В новом заявлении трех стран не уточняется, предусматривает ли согласованная скорая передислокация дополнительную переброску пакистанских военных или речь частично идет о подразделениях, которые уже находятся в королевстве. Что касается Турции, то пока также нет данных о численности военных или конкретных видах вооружения.

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Параллельно обостряется ситуация в Йемене. Силы международно признанного правительства страны, поддерживаемые Саудовской Аравией, начали масштабное наступление против хуситов и заявили о возвращении территорий вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб.

По данным Reuters, правительственные силы при поддержке интенсивных саудовских авиаударов в понедельник продвинулись в направлении портового города Моха. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из важных маршрутов международных перевозок нефти и товаров.

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На этом фоне хуситы заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. Очевидцы сообщали Reuters о пожаре и дыме вблизи объекта. Саудовская Аравия и Aramco сначала не подтверждали, что именно стало причиной возгорания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Саудовская Аравия планирует наступление на хуситов, чтобы разблокировать Красное море.