Сделали спецкомнату для отдыха: медиа указали на подозрительное состояние Си Цзиньпина на саммите с Трампом

Во время двухдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом китайская сторона выдвинула нетипичные требования. Особые пожелания Пекина подчеркнули физические ограничения 73-летнего лидера Китая.

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Главным условием Пекина стало предоставление Си Цзиньпину отдельной комнаты в Западном крыле Белого дома для отдыха между мероприятиями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Беспрецедентная "комната ожидания" и отмена обеда

Доступ в комнату отдыха был разрешен исключительно его супруге Пэн Лиюань. Двери закрыли даже для начальника штаба китайского лидера Цай Ци. Бывший высокопоставленный директор по Китаю в Совете национальной безопасности США Деннис Уайлдер назвал подобное требование беспрецедентным.

Кроме того, примерно за месяц до поездки Пекин отказался от запланированного на 24 сентября рабочего обеда лидеров, попросив выделить больше времени на отдых китайского председателя. В результате в графике образовался пятичасовой перерыв, а саммит двух крупнейших экономик мира сократился до минимума.

Сокращенная программа и осторожные движения

Напряженный график визита был заметно урезан. Вечером в день прилета для Си Цзиньпина не планировали никаких мероприятий.

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Визит в Национальный архив 25 сентября продлился всего около 10 минут вместо запланированного американцами времени. Сама двухсторонняя встреча в Белом доме 24 сентября началась около полудня и завершилась уже к раннему послеполуденному времени.

Очевидцы и неотредактированные кадры зафиксировали, что китайский лидер передвигался крайне осторожно: спускаясь по трапу самолета, он держался за перила и опирался на руку супруги. Журналисты также напомнили, что в начале сентября на саммите БРИКС в Индии Си Цзиньпин пропустил торжественный ужин из-за плохого самочувствия.

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Фактор мировой политики

Хотя эксперты и аналитики не видят у Си Цзиньпина признаков снижения когнитивных функций, его физическое ослабление вызывает опасения. Здоровье высшего руководства КНР является строжайшей государственной тайной, а сам Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках беспрецедентную власть и не назначил преемника.

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Китае отсутствует четкий механизм передачи полномочий для трех ключевых постов, которые он занимает (генсек КПК, президент и председатель Центральной военной комиссии), поэтому любые сигналы о его недомогании усиливают риски внутренней борьбы за власть в Пекине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предлагал ему приобрести американское оружие.Вместе с тем глава Белого дома напомнил, что Вашингтон продает американское вооружение и другим странам.