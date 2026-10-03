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Сделали спецкомнату для отдыха: медиа указали на подозрительное состояние Си Цзиньпина на саммите с Трампом

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
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Сделали спецкомнату для отдыха: медиа указали на подозрительное состояние Си Цзиньпина на саммите с Трампом
Си Цзиньпин

Во время двухдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом китайская сторона выдвинула нетипичные требования. Особые пожелания Пекина подчеркнули физические ограничения 73-летнего лидера Китая.

Главным условием Пекина стало предоставление Си Цзиньпину отдельной комнаты в Западном крыле Белого дома для отдыха между мероприятиями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Беспрецедентная "комната ожидания" и отмена обеда

Доступ в комнату отдыха был разрешен исключительно его супруге Пэн Лиюань. Двери закрыли даже для начальника штаба китайского лидера Цай Ци. Бывший высокопоставленный директор по Китаю в Совете национальной безопасности США Деннис Уайлдер назвал подобное требование беспрецедентным.

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Кроме того, примерно за месяц до поездки Пекин отказался от запланированного на 24 сентября рабочего обеда лидеров, попросив выделить больше времени на отдых китайского председателя. В результате в графике образовался пятичасовой перерыв, а саммит двух крупнейших экономик мира сократился до минимума.

Сокращенная программа и осторожные движения

Напряженный график визита был заметно урезан. Вечером в день прилета для Си Цзиньпина не планировали никаких мероприятий.

 

Сделали спецкомнату для отдыха: медиа указали на подозрительное состояние Си Цзиньпина на саммите с Трампом

Предсетадеть Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Визит в Национальный архив 25 сентября продлился всего около 10 минут вместо запланированного американцами времени. Сама двухсторонняя встреча в Белом доме 24 сентября началась около полудня и завершилась уже к раннему послеполуденному времени.

Очевидцы и неотредактированные кадры зафиксировали, что китайский лидер передвигался крайне осторожно: спускаясь по трапу самолета, он держался за перила и опирался на руку супруги. Журналисты также напомнили, что в начале сентября на саммите БРИКС в Индии Си Цзиньпин пропустил торжественный ужин из-за плохого самочувствия.

Сделали спецкомнату для отдыха: медиа указали на подозрительное состояние Си Цзиньпина на саммите с Трампом

Си Цзиньпин в США

Фактор мировой политики

Хотя эксперты и аналитики не видят у Си Цзиньпина признаков снижения когнитивных функций, его физическое ослабление вызывает опасения. Здоровье высшего руководства КНР является строжайшей государственной тайной, а сам Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках беспрецедентную власть и не назначил преемника.

Китае отсутствует четкий механизм передачи полномочий для трех ключевых постов, которые он занимает (генсек КПК, президент и председатель Центральной военной комиссии), поэтому любые сигналы о его недомогании усиливают риски внутренней борьбы за власть в Пекине.

Сделали спецкомнату для отдыха: медиа указали на подозрительное состояние Си Цзиньпина на саммите с Трампом

Си Цзиньпин

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предлагал ему приобрести американское оружие.Вместе с тем глава Белого дома напомнил, что Вашингтон продает американское вооружение и другим странам.

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