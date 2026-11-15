Nvidia может вернуть Хуанга на пост гендиректора под давлением акционеров – FT

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоПринц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоУкраинцам отключают мобильные номераУкраинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связиВ Украине резко переписали цены на картофельВ Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограммКлиентам Приватбанка советуют заменить картыКлиентам Приватбанка советуют заменить карты: кому следует прийти в отделениеВладимир Зеленский"Вполне справедливый ответ": Зеленский заявил, что Украина остановила более 55% российской нефтепереработки. ВидеоБез каминов и радиаторов: как работает корейская система отопления ондольБез каминов и радиаторов: как работает корейская система отопления ондольОтключение света в Украине. ИллюстрацияЭнергетики объявили график отключений на 16 ноября: где не будет света в понедельникУкраина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянамиУкраина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянамиРоссия атаковала автосалоны Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen под Киевом: что известноРоссия атаковала автосалоны Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen под Киевом: что известноУкраинцы ищут "запасные" квартирыУкраинцы ищут "запасные" квартиры: где самый большой спрос
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Nvidia может вернуть Хуанга на пост гендиректора под давлением акционеров – FT

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
327
Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia Corp., на конференции в Берлине (Германия). 21 октября 2026 года. Источник: Alex Kraus / Bloomberg via Getty Images

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг всего через три дня после своей скандальной отставки уже, как утверждается, обсуждает возможное возвращение на должность. Это решение лоббируют акционеры американской технологической компании.

Об этом 15 ноября сообщило издание Financial Times. Напомним, что 63-летний Хуанг официально уволился 12-го числа после разоблачения его измен, в частности с топ-менеджером компании Megaspeed из Сингапура Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

"Союзники в Кремниевой долине давят на совет директоров, чтобы он восстановил его в должности", – утверждают журналисты.

Их источники рассказали, что Хуанг советовался с доверенными лицами о возможности своего возвращения – несмотря на то, что совет директоров Nvidia проводит расследование ситуации, которая привела к впечатляющему падению акций и кризису руководства в компании.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
20,9 т.
Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвали
20,9 т.
Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвали
Иван ЧерленскийИван Черленский
12,4 т.
Пекин выступает против обсуждения войны в Украине на встрече Си Цзиньпина с Трампом и Путиным – Reuters
12,4 т.
Пекин выступает против обсуждения войны в Украине на встрече Си Цзиньпина с Трампом и Путиным – Reuters
Даниил БорщДаниил Борщ
2,4 т.
Дроны атаковали три торговых судна в открытом море у берегов Румынии: власти страны отреагировали
2,4 т.
Дроны атаковали три торговых судна в открытом море у берегов Румынии: власти страны отреагировали

Сообщается, что один из сторонников Хуанга формирует неофициальный "штаб" из топ-менеджеров IT-сферы, чтобы убедить совет директоров и заручиться поддержкой Белого дома.

"Все, кто имеет вес в IT за пределами передовых лабораторий, любят Дженсена", – утверждает неназванный собеседник.

В то же время в FT отмечают, что усилия по возвращению гендиректора на должность, вероятно, столкнутся с сопротивлением со стороны ключевых политиков в Вашингтоне. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент призвал к "драматической реорганизации" руководства компании после увольнения бизнесмена.

Тем временем союзники признают, что восстановить репутацию Хуанга – сложная задача. "Роман с подчиненными – это преступление, которое карается увольнением", – признал один из участников попыток вернуть топ-менеджера на должность.

Кто сейчас возглавляет Nvidia

Временно обязанности гендиректора исполняет финансовый директор компании Колетт Крес. СМИ сообщают, что совет уже связался с гендиректором Arm Рене Хаасом, рассматривая его в качестве возможного преемника. Nvidia утверждает, что официальный поиск замены пока не начался.

Как писал OBOZ.UA:

– Личная жизнь Дженсена Хуанга стала предметом активных обсуждений после сообщений о его вероятном романе с Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. На платформе Polymarket даже начали принимать ставки на возможный развод бизнесмена с женой Лори. Потенциальный раздел состояния оценили в 81 миллиард долларов США.

– В сети появились фотографии Элис Хуанг, также известной как Хуанг Ле. На фоне скандала руководитель Nvidia признал, что изменял жене. Американские конгрессмены пригласили Дженсена Хуанга на закрытый брифинг, чтобы выяснить, что ему было известно о возможной разведывательной деятельности Элис и могла ли конфиденциальная информация попасть в КНР.

– Добавим, что Хуанга также заподозрили в внебрачных отношениях с вице-президентом компании по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, его фактической подчиненной.

Похожие темы
СШАскандалыбизнесменпредательIT-технологии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!