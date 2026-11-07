Новое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNN

Администрация президента США Дональда Трампа после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс активизировалась в "миротворческих усилиях" по российско-украинской войне. Теперь переговорщики Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф замахнулись на создание новой системы безопасности для Европы и России.

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К миру в Украине эти усилия вряд ли приведут, а вот угроза того, что российский диктатор Владимир Путин воспримет действия Белого дома как поощрение для выведения агрессии на новый уровень, существенно возрастает. В этом убежден главный корреспондент по вопросам международной безопасности телеканала CNN Ник Патон Уолш.

Белый дом решил взяться за "безопасность Европы и России"

Новый этап "миротворческих усилий" Трампа назвали "форматом Шелл-Бей" – в честь поля для гольфа площадью 150 акров и роскошного жилого комплекса, принадлежащих Стиву Уиткоффу.

Название появилось по инициативе зятя президента США Джареда Кушнера, который использовал его в пространном посте о том, что Европе, мол, нужно широкомасштабное мирное соглашение с Россией, которая с европейскими странами "более 30 лет пыталась создать устойчивую систему безопасности".

Идею поддержал сам Трамп – после того, как встретился в Белом доме с переговорщиком Путина Кириллом Дмитриевым.

"Я не могу сказать вам, что я обсуждал. Но просто скажу вам, что это будет крупная сделка. Она будет касаться не только Украины, и я даже могу сказать, что она может касаться всей Европы", – сказал в четверг президент США.

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Уолш пишет, что по состоянию на утро пятницы ни один из трех европейских чиновников, с которыми связался телеканал CNN, не имел представления, о чем говорили Трамп и Кушнер. Да и президент Украины Владимир Зеленский в интервью Джейку Тапперу из CNN в тот же день признался: ему известно очень мало подробностей предложения.

Кушнер в своем посте выделил пять ключевых целей, которых стремится достичь администрация Трампа:

постоянные консультации по вопросам безопасности,

надежная кризисная связь,

большая военная прозрачность,

взаимные меры по снижению риска эскалации,

прочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности.

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При этом Кушнер подчеркивал: определяющую роль в новой системе безопасности для Европы и дальше будет играть НАТО.

"Амбициозный словесный салат Кушнера не упоминал о вторжении России к двум ее соседям и двух войнах с Чечней в тот же постсоветский период. Более того, он как будто намекал, что любое соглашение дополнит НАТО, а не подорвет смысл его существования", – написал Уолш.

За последние 72 часа высокопоставленные представители НАТО и Европы встречались в Брюсселе, чтобы обсудить экономические проблемы и вопросы безопасности Украины перед трехсторонними переговорами Украины, США и РФ на следующей неделе в Абу-Даби.

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О реальном отношении Москвы к этим переговорам красноречиво свидетельствует назначение главой российской делегации Владимира Мединского, страстного любителя произносить псевдоисторические лекции.

"Кремль стремится вернуть время назад, в май 2025 года, когда состоялись последние подобные переговоры. На самом деле месяцы переговоров в Майами, Абу-Даби, на Аляске, в Стамбуле и Женеве доказали лишь одно: Москва хочет достичь своих военных целей, прежде чем положит конец войне. Но "формат Шелл-Бей" возникает в то время, когда Трамп, подавленный и уязвленный после промежуточных выборов, вскоре столкнется с большими препятствиями в своей внутренней повестке и, возможно, попытается сформировать свое наследие во внешней политике, где он менее ограничен", – описал исходные данные предстоящей встречи автор материала.

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Уолш считает, что Трамп с меньшей вероятностью решит продемонстрировать свою решимость в отношении Ирана. Ведь именно войну с ним и сам президент США, и его окружение считают главной причиной сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

"Возможно, мир на Украине является более приятной альтернативой, и, возможно, Трамп видит в своем постоянном сближении и симпатии к президенту России Владимиру Путину способ действительно изменить мир, обогатить немногих американцев и избавить США от необходимости укреплять громоздкую европейскую систему безопасности", – говорится в материале.

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Автор статьи обратил внимание на то, что Трамп после устроенного его женой Меланией 5 ноября приема по случаю завершения эвакуации жителей украинских Олешек лично встретился только с Дмитриевым, хотя в Белом доме в то же время находилась и украинская делегация.

"Англоязычный, проворный инвестор (Дмитриев. – Ред.) продвигал различные возможные деловые сделки как дополнение к улучшению российско-американских отношений, и следователи-демократы поставили под сомнение, может ли от этого выиграть ближайшее окружение Трампа", – подчеркнул Волш.

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Главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности отметил: поражение республиканцев на выборах не отвлечет внимание Трампа от Украины, а скорее наоборот. Этого уже с опасением ждут в Европе.

"Внезапное возвращение Украины в повестку дня Трампа ускорило пульс в европейских столицах. Один европейский чиновник сказал мне: "Мы неизбежно увидим, как Трамп сосредоточится на Украине теперь, когда промежуточные выборы дали свой ответ". Большинство ясно понимает, что любое соглашение нельзя просто навязать Украине – или Европе – без их согласия. "Потребность Украины в европейских партнерах (во время и после войны) выше, чем необходимость принуждать ее принять российское урегулирование, даже если Трамп будет пытаться настаивать", – сказал чиновник", – процитировал Волш слова собеседника.

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Проблема заключается в другом. Администрация Трампа снова может прибегнуть к "дальнейшим непонятным ограничениям на разведывательную и техническую помощь США, как мы видели в течение предыдущих месяцев", что на фоне тяжелой зимы будет особенно болезненно для Украины.

Европа ж может столкнуться с усилением саботажа и провокаций в "серой зоне" со стороны Москвы.

Уолш считает, что угроза заключается не в том, что Украина и европейские члены НАТО вдруг пренебрегут собственной безопасностью или согласятся на ограничение своей способности обороняться.

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Гораздо более опасным журналист считает вероятное сближение США и России. Хотя бы даже в том, что Путин может интерпретировать отказ США помогать Европе или Украине как "еще одну причину для эскалации и безжалостного продолжения войны, которую он начал"

"Разговоры Кушнера и Трампа о соглашении могут ничего не значить. Но они открывают короткое окно дополнительных возможностей для Кремля, который находится во все большем напряжении. И это может соблазнить российское руководство пойти на еще более безрассудные риски", – резюмировал Уолш.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джаред Кушнер заявил, что США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Дабиуже на следующей неделе. Он также сформулировал упомянутые в материале 5 целей и произнес тираду о неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета стран – хотя именно на них в войне с Украиной посягает РФ.