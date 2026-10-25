Норвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего закона

Норвежский депутат Петер Фрьолих незаконно переправил в Украину дроны с тепловизорами, которые задержала таможня. После этого он обратился к правительству и добился ускорения рассмотрения вопроса.

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Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet. Фрьолих представляет Консервативную партию Норвегии Høyre и сотрудничает с организацией Fritt Ukraina ("Свободная Украина").

Вместе с этой организацией политик пытался отправить в Украину несколько дронов, оснащенных тепловизионными камерами. Однако норвежская таможня остановила отправку, поскольку она нарушала закон, принятый еще в 1950-х годах.

После этого Фрьолих обратился непосредственно к правительству и подчеркнул срочность ситуации, предупредив, что промедление может стоить жизни украинским военным.

Несмотря на препятствия, организации Fritt Ukraina удалось доставить дроны в Украину. Уже на следующий день она получила от норвежского правительства сообщение о том, что рассмотрение этого вопроса ускорят.

В итоге правила изменили, и теперь норвежцы могут отправлять в Украину гражданские беспилотники. Фрьолих не жалеет о том, что нарушил закон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время визита в Норвегию президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны страны Туре Сандвиком и руководством оборонной компании Kongsberg, в частности с ее генеральным директором Эйриком Ли. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и перспективы дополнительной оборонной помощи.

Отдельно участники встреч рассмотрели европейскую антибаллистическую программу FREYJA, в рамках которой уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Также они обсудили развитие новых возможностей спутниковой связи для украинских военных.