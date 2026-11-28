Немецкая полиция усилила охрану предприятия Wingcopter в городе Вайтерштадт близ Дармштадта. Компания вместе с украинским партнером планирует производить в Германии разведывательные беспилотники BABKA, предназначенные для Украины.

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Об этом сообщает немецкое издание BILD. Усиленные меры безопасности связаны с планами наладить производство украинских разведывательных дронов на территории Германии.

Заметное присутствие полиции у предприятия зафиксировали в ночь на субботу, 28 ноября. На территории компании и вокруг нее находились до 15 служебных автомобилей правоохранителей.

Кроме того, здания и прилегающую территорию освещали мощные прожекторы, благодаря чему предприятие было хорошо заметно даже в темное время суток.

В полиции подтвердили усиленные меры безопасности. "Полиция в настоящее время считает необходимым принять меры для защиты предприятия", – заявила представительница правоохранительных органов в комментарии BILD.

В то же время она подчеркнула, что до этого не было никаких конкретных инцидентов или нападений. Точное количество задействованных автомобилей и время начала охраны правоохранители не раскрыли.

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Усиление охраны связано с новым оборонным направлением деятельности Wingcopter. За несколько дней до этого стало известно, что Германия выделяет около 34 млн евро на создание соответствующих производственных мощностей.

Wingcopter Security & Defence и Shadow Flytech, входящая в состав украинского производителя TAF Industries, создали совместное предприятие в Германии.

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Она будет заниматься производством и поставками двух типов беспилотников: украинского разведывательного дрона BABKA и немецкого Wingcopter 262.

Производство планируют организовать на новых площадках в Германии. Их точное расположение пока публично не раскрывают.

Компанию Wingcopter основали в 2017 году. Сначала она специализировалась преимущественно на разработке беспилотников для гражданских и гуманитарных нужд, а позже начала работать и в оборонном секторе.

Сейчас сотрудничество с украинской Shadow Flytech предполагает совместное производство беспилотных систем для нужд Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия сейчас является самым преданным союзником Украины, в частности в сфере обороны. Берлин передает Киеву современные системы вооружения, средства ПВО и многое другое.