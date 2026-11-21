Германия сегодня является самым преданным союзником Украины, в частности в сфере обороны. Берлин передает Киеву современные системы вооружения, средства ПВО и многое другое.

Видео дня

И сотрудничество между Германией и Украиной является двусторонним, пользу от него получают оба государства. Об этом на 9-м Германо-украинском экономическом форуме в Берлине заявил премьер-министр Германии Фридрих Мерц.

Что сказал Мерц

По словам главы немецкого правительства, именно Германия сегодня является "самым преданным союзником" Украины, прежде всего в обороне, о чем сам Мерц, по его словам, говорит "с гордостью и уверенностью".

"Мы регулярно оказываем поддержку, поставляя средства противовоздушной обороны, дроны, современные системы вооружений, артиллерию и боеприпасы. Кроме того, мы поддерживаем цифровые централизованные услуги, такие как спутниковые снимки, связь, техническое обслуживание и сервис", – перечислил политик.

Он подчеркнул, что очень важно понимать: речь идет не об односторонних усилиях или благотворительности, а о сотрудничестве, выгодном для обоих его участников.

РЕКЛАМА

"Немецкая отрасль безопасности и обороны получает огромную выгоду от германо-украинского сотрудничества. Благодаря этому сотрудничеству наш технологический инновационный потенциал в Германии растет настолько, насколько мы еще несколько лет назад даже представить себе не могли... То, что мы сейчас инвестируем в Украину, мы получим обратно многократно в виде дивидендов – стабильности, экспортных возможностей, совместных проектов и роста", – подчеркнул Мерц.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц заявил о продолжении поддержки Украины. Немецкий политик убежден, что Россия не сможет выиграть начатую ею войну.

Также Мерц призвал Путина заключить мир и сложить оружие.

Поводом для призыва стало поражение Крымского моста, которое, убежден немецкий премьер, свидетельствует о слабости РФ.