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Германия не планирует возобновлять "Северный поток": Вадефуль объяснил, почему

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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Германия не планирует возобновлять "Северный поток": Вадефуль объяснил, почему
Германия не планирует возобновлять работу газопроводов «Северный поток»
Источник: Йоганн Вадефуль/коллаж OBOZ

Германия не планирует возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться к зависимости от российского газа. В Берлине считают, что такая зависимость была ошибочной и не должна повториться.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 29 сентября в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он подчеркнул, что нынешние российские власти ведут агрессивную войну против Украины и нарушают международное право, поэтому Германия не может строить свою энергетическую и оборонную политику так, как раньше.

Берлин не хочет снова зависеть от России

"Федеральное правительство не имеет никаких планов вновь запустить "Северный поток". Мы попали в слишком большую и ошибочную зависимость от России, возникновения которой снова не можем допустить",  заявил Вадефуль.

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Так министр ответил на вопрос о возможном возобновлении поставок российского газа через "Северный поток". Эта тема ранее поднималась, в частности, представителями оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Речь идет о газопроводах, которые до полномасштабного вторжения России обеспечивали значительную часть поставок российского газа в Германию. После начала полномасштабной войны энергетические отношения между Берлином и Москвой резко изменились.

"Не вместе с Россией, а только против России"

Глава немецкого МИД заявил, что в будущем хорошие отношения с Россией теоретически могут быть восстановлены. По его словам, Германия не имеет ничего против российского народа или самой страны, но нынешние российские власти ведут войну против Украины и нарушают международное право.

"Поэтому на данный момент следует сказать, и, вероятно, в течение некоторого времени в будущем, что мы будем обеспечивать безопасность в Европе не вместе с Россией, а только против России", – заявил Вадефуль.

Он добавил, что для укрепления безопасности европейские государства должны усиливать собственный оборонный потенциал в рамках НАТО и Европейского Союза.

Напомним, 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых были выведены из строя три из четырех ниток газопроводов.

Как сообщал OBOZ.UA, подрыв "Северных потоков" имеет вид операции под "чужим флагом". Материалы расследования и ряд сопутствующих обстоятельств указывают на то, что диверсию могла организовать сама Россия.

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