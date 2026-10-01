Германия готовит гамбургский порт к переброске танков и другой тяжелой техники НАТО – Bild

Германия планирует модернизировать инфраструктуру гамбургского порта, чтобы в случае кризисной ситуации через него можно было перевозить танки НАТО и другую тяжёлую военную технику. Власти намерены направить средства из федерального фонда поддержки региональной экономики на транспортные пути, причалы и краны.

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Об этом пишет немецкое издание Bild. По данным журналистов, соответствующие изменения должны позволить одновременно использовать обновленную инфраструктуру для работы с контейнерами и, в случае необходимости, для транспортировки военной техники НАТО.

Портовая инфраструктура

Гамбургский порт имеет важное значение для экономики Германии. На фоне российской угрозы его также рассматривают как потенциальное логистическое звено НАТО в случае кризисной ситуации.

По данным Bild, споры о финансировании новой портовой инфраструктуры продолжаются уже несколько лет. Речь идет, в частности, о транспортных магистралях, причальных сооружениях и кранах, способных работать с крупногабаритными грузами.

Особое внимание привлекло состояние части причалов. Некоторые из них в крупнейшем морском порту Германии эксплуатируются более 100 лет. Недавно беспокойство вызвали, в частности, поврежденные причальные стены на территории судоверфи Blohm+Voss.

Финансирование проекта

О привлечении федеральных средств заявил морской координатор правительства Германии Кристоф Плосс, представитель ХДС. Во время выступления в Гамбурге он заявил, что решение в пользу города может быть принято до конца года.

Деньги планируется взять из фонда "Улучшение региональной экономической структуры", который находится в ведении федерального Министерства экономики. Его основное назначение — поддержка экономически слабых регионов, сохранение рабочих мест и стимулирование структурных изменений.

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В случае с Гамбургом средства могут направить в первую очередь на предприятия и инфраструктуру. В новую схему финансирования в начале следующего года могут включить 12 районов города, предложенных властями Гамбурга. Среди них — Финкенвердер, Вальтерсхоф, Веддель и Мурбург.

По словам Плосса, с 2028 года Гамбург впервые может получить федеральные средства в рамках этой программы. Федеральное финансирование при этом должно удваиваться за счет средств соответствующей федеральной земли, поэтому общий объем может составить сотни миллионов евро.

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