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Германия готовит гамбургский порт к переброске танков и другой тяжелой техники НАТО – Bild

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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Германия готовит гамбургский порт к переброске танков и другой тяжелой техники НАТО – Bild
Вооруженные силы Германии провели учения совместно с гражданскими организациями
Источник: Fabian Bimmer/REUTERS

Германия планирует модернизировать инфраструктуру гамбургского порта, чтобы в случае кризисной ситуации через него можно было перевозить танки НАТО и другую тяжёлую военную технику. Власти намерены направить средства из федерального фонда поддержки региональной экономики на транспортные пути, причалы и краны.

Об этом пишет немецкое издание Bild. По данным журналистов, соответствующие изменения должны позволить одновременно использовать обновленную инфраструктуру для работы с контейнерами и, в случае необходимости, для транспортировки военной техники НАТО.

Портовая инфраструктура

Гамбургский порт имеет важное значение для экономики Германии. На фоне российской угрозы его также рассматривают как потенциальное логистическое звено НАТО в случае кризисной ситуации.

По данным Bild, споры о финансировании новой портовой инфраструктуры продолжаются уже несколько лет. Речь идет, в частности, о транспортных магистралях, причальных сооружениях и кранах, способных работать с крупногабаритными грузами.

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Особое внимание привлекло состояние части причалов. Некоторые из них в крупнейшем морском порту Германии эксплуатируются более 100 лет. Недавно беспокойство вызвали, в частности, поврежденные причальные стены на территории судоверфи Blohm+Voss.

Финансирование проекта

О привлечении федеральных средств заявил морской координатор правительства Германии Кристоф Плосс, представитель ХДС. Во время выступления в Гамбурге он заявил, что решение в пользу города может быть принято до конца года.

Деньги планируется взять из фонда "Улучшение региональной экономической структуры", который находится в ведении федерального Министерства экономики. Его основное назначение — поддержка экономически слабых регионов, сохранение рабочих мест и стимулирование структурных изменений.

В случае с Гамбургом средства могут направить в первую очередь на предприятия и инфраструктуру. В новую схему финансирования в начале следующего года могут включить 12 районов города, предложенных властями Гамбурга. Среди них — Финкенвердер, Вальтерсхоф, Веддель и Мурбург.

По словам Плосса, с 2028 года Гамбург впервые может получить федеральные средства в рамках этой программы. Федеральное финансирование при этом должно удваиваться за счет средств соответствующей федеральной земли, поэтому общий объем может составить сотни миллионов евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия призвала США разрешить производство ракет для Patriot в Европе

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