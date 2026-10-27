Германия готовит элитный спецназ к войне с Россией: в Bild раскрыли подробности

Сил специального назначения ФРГ кардинально меняют концепцию боевой подготовки. После десятилетий проведения краткосрочных антитеррористических и спасательных операций, в частности, в Афганистане, немецкий спецназ переориентируется на противостояние регулярным войскам России.

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Решение переключить внимание на РФ повлекло за собой смену всей тактики применения элитных сил. Об этом сообщает издание BILD.

Новый противник и изменение характера операций

Командующий Сил специального назначения ФРГ Андреас Кюне прямо заявил, что подразделение переключило внимание на конкретного противника – Россию. Ранее операции планировались в среднем на три дня с последующим возвращением в лагерь, однако потенциальная война с РФ исключает подобные условия.

Бойцам придется выполнять задачи в полевых условиях значительно дольше – потенциально неопределенный срок. Спецназовцев готовят к действиям против врага, оснащенного тяжелой бронетехникой, артиллерией, средствами РЭБ и беспилотниками. Отдельное внимание уделяется операциям в условиях экстремально низких температур на восточном фланге НАТО.

Задачи на случай прямого конфликта

В случае полномасштабного столкновения бойцы должны прибыть в зону боевых действий первыми еще до развертывания основных сил Бундесвера.

"Если 45-я танковая бригада запустит двигатели в Литве в случае реальной чрезвычайной ситуации, мы хотим уже выполнить свою работу. В течение четырех часов мы будем на самолете в Штутгарте, имея при себе все необходимое", – отметил генерал Кюне.

По его словам, учения в странах Балтии призваны продемонстрировать Кремлю реальные возможности немецкого спецназа и повысить для России цену возможной агрессии.

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Жесткий отбор и инфраструктура

Подготовка спецназовцев проходит в условиях высокой секретности. Личные данные, имена и миссии бойцов строго засекречены. Из-за колоссальных физических и психологических нагрузок отбор проходят лишь около 15% кандидатов.

Из 1500 сотрудников непосредственное участие в спецоперациях принимает только треть, остальная часть – администрация и логистика. На данный момент штат подразделений заполнен на 70–80%. Недостаток кадров рассчитывают восполнить за счет новой системы призыва.

Главные истории дня

В Кальве бойцы расходуют до 500 тыс. патронов в год на стрельбищах. Инфраструктура включает комплекс боевых искусств, бассейны, ледяные ванны и спортивный центр олимпийского уровня.

Преодоление внутреннего кризиса

Разворот в сторону внешней угрозы происходит на фоне реформирования самого подразделения. В 2020 году одна из рот была расформирована из-за правого экстремизма, нелегальных скандалов с хранением оружия и боеприпасов, а также проявлений нацистской символики.

Кюне подчеркнул, что эпоха замалчивания нарушений прошла. Случаи внутренних проступков стали крайне редкими, а любые новые инциденты будут жестко пресекаться без какой-либо снисходительности.

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Напомним, Великобритания и ее партнеры располагают временным окном чуть более чем в 1000 дней для укрепления обороноспособности. По оценкам британского оборонного ведомства, к 2030 году военный потенциал и экономические ресурсы потенциальных противников могут достичь уровня, позволяющего им совершить нападение.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Британия, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны. Масштабные учения должны пройти в ноябре на территории Польши.