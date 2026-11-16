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"Ничем хорошим такое не заканчивается": в РФ отреагировали на закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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"Ничем хорошим такое не заканчивается": в РФ отреагировали на закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе
Дмитрий Песков. Источник: РосСМИ

В России отреагировали на решение Эстонии с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что строительство стены на границе якобы не принесет Таллинну ничего хорошего.

Он также отверг обвинения Москвы в причастности к диверсиям на оборонных предприятиях Эстонии и других европейских стран. В Кремле назвали такие заявления безосновательными и заявили, что не воспринимают их.

Что Песков сказал о закрытии границы

Комментируя решение эстонских властей, пресс-секретарь Кремля фактически пригрозил стране, заявив, что подобные шаги ранее якобы не заканчивались ничем хорошим для тех, кто их вводил.

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"Эстония строит стену? Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего их авторам не приносили", – сказал Песков.

В Кремле отрицают причастность к диверсиям

Отдельно пресс-секретарь российского президента отверг обвинения в адрес РФ в причастности к диверсиям на оборонных предприятиях в Эстонии и других европейских странах.

Песков назвал эти заявления голословными и заявил, что у них якобы нет доказательной базы. По его словам, подобные обвинения Москва слышит не только из Таллинна, но и из других европейских столиц.

"Подобные обвинения мы слышим не только из Таллинна, мы слышим их из других европейских столиц. А все эти заявления не имеют под собой никакой почвы, никакой аргументации, доказательств, ничего", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что Москва не согласна с такими обвинениями и полностью их отвергает.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Этот шаг связан с деятельностью российской военной разведки ГРУ и попытками дестабилизировать ситуацию в Эстонии. 

Литва также не исключает возможности полностью закрыть границу с Россией, если попытки дестабилизации в регионе продолжатся. Президент страны Гитанас Науседа назвал решение Эстонии прекратить работу всех пограничных пунктов с декабря адекватным ответом на угрозу диверсий.

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