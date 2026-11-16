"Ничем хорошим такое не заканчивается": в РФ отреагировали на закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе

В России отреагировали на решение Эстонии с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что строительство стены на границе якобы не принесет Таллинну ничего хорошего.

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Он также отверг обвинения Москвы в причастности к диверсиям на оборонных предприятиях Эстонии и других европейских стран. В Кремле назвали такие заявления безосновательными и заявили, что не воспринимают их.

Что Песков сказал о закрытии границы

Комментируя решение эстонских властей, пресс-секретарь Кремля фактически пригрозил стране, заявив, что подобные шаги ранее якобы не заканчивались ничем хорошим для тех, кто их вводил.

"Эстония строит стену? Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего их авторам не приносили", – сказал Песков.

В Кремле отрицают причастность к диверсиям

Отдельно пресс-секретарь российского президента отверг обвинения в адрес РФ в причастности к диверсиям на оборонных предприятиях в Эстонии и других европейских странах.

Песков назвал эти заявления голословными и заявил, что у них якобы нет доказательной базы. По его словам, подобные обвинения Москва слышит не только из Таллинна, но и из других европейских столиц.

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"Подобные обвинения мы слышим не только из Таллинна, мы слышим их из других европейских столиц. А все эти заявления не имеют под собой никакой почвы, никакой аргументации, доказательств, ничего", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что Москва не согласна с такими обвинениями и полностью их отвергает.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Этот шаг связан с деятельностью российской военной разведки ГРУ и попытками дестабилизировать ситуацию в Эстонии.

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Литва также не исключает возможности полностью закрыть границу с Россией, если попытки дестабилизации в регионе продолжатся. Президент страны Гитанас Науседа назвал решение Эстонии прекратить работу всех пограничных пунктов с декабря адекватным ответом на угрозу диверсий.