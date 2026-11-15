"Неявный отказ от требований РФ": в ISW указали на важный нюанс в поведении США

Соединенные Штаты Америки впервые предложили Украине вступить в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса. При этом Москва продолжает настаивать на том, чтобы Украина никогда не присоединилась к этому и любому другому оборонному альянсу.

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Поэтому предложение США можно расценить как "неявный отказ" Вашингтона от требований РФ о "нерасширении НАТО" и переформатировании системы безопасности в Европе. По крайней мере, так его объясняют в Институте изучения войны (ISW).

Предложение Вашингтона Киеву свидетельствует о возможном изменении позиции США

Во время встречи с представителями медиа 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал: в Абу-Даби американская делегация впервые предложила Украине членство в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса.

Он заявил, что в случае подтверждения США и НАТО этого предложения украинцы смогут высказаться по нему на референдуме.

В ISW такое предложение считают свидетельством несогласия Вашингтона с одним из ключевых требований Москвы.

"Кремль давно отвергает перспективу членства Украины в НАТО, требуя, чтобы послевоенная Украина отказалась от своих конституционных стремлений вступить в альянс и приняла нейтральный статус... Предложения США о возможном членстве Украины в НАТО являются неявным отказом от требований России остановить расширение НАТО и реформировать архитектуру европейской безопасности", подчеркнули аналитики.

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Москва расширяет свои требования

Москва же не только остается верной своим первоначальным ультиматумам 2021 года, выдвинутым Соединенным Штатам и НАТО, но и, как сообщается, расширяет свои требования с целью полностью демонтировать архитектуру безопасности в Европе после Холодной войны.

13 ноября газета The New York Times сообщила, что получила копию "неофициального документа" с требованиями, которые российская делегация привезла на переговоры в Абу-Даби в качестве своей первоначальной переговорной позиции.

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Немецкое издание BILD аналогично сообщило 13 ноября, что российские посредники представили европейским представителям в Абу-Даби ряд неофициальных требований, связанных с Украиной, Европой и НАТО, и некоторые из российских требований из статьи The New York Times совпадают с ними.

В российском неофициальном документе повторялись многие требования России к Соединенным Штатам и НАТО от 2021 года о выводе войск и военных баз из государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года, прекращении расширения блока и воздержании от любой военной деятельности в Восточной Европе.

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В неофициальном документе также повторялись требования Кремля к НАТО воздержаться от любой военной деятельности в Украине и от того, чтобы Запад не предоставлял Украине никакого оружия или военной техники.

"Партнеры Украины обсуждают развертывание иностранных войск и усиление украинских вооруженных сил как часть гарантий безопасности для послевоенной Украины, а российские требования в неофициальном документе являются частью давнего отказа Москвы от любых существенных гарантий безопасности для Украины", – напомнили в ISW.

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В то же время упомянутый неофициальный документ содержал и новые требования России, которых не было в ультиматуме НТО от декабря 2021 года.

В частности, Москва требует от Франции и Великобритании воздержаться от использования своего ядерного оружия для защиты других европейских государств.

В документе также отмечается, что Кремль одобрит членство Украины в ЕС, но не позволит Киеву участвовать в общей оборонной политике блока.

"Эти новые требования, вероятно, являются ответом на усилия США, направленные на то, чтобы Европа взяла на себя больше собственных оборонных обязательств, а также на обсуждение расширения французского ядерного зонтика на восточные государства НАТО", – говорится в материале.

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Путин бредит уничтожением НАТО и господством России в Европе и не только

Аналитики не сомневаются: российский диктатор Владимир Путин привержен своей первоначальной военной цели – уничтожить НАТО, чтобы восстановить контроль России над ее воображаемой сферой влияния в Европе и за ее пределами.

Так, источники The New York Times, причастные к переговорам в Абу-Даби, утверждали: российские чиновники там ясно дали понять, что Москва рассматривает раскол времен холодной войны между НАТО и Варшавским договором во главе с СССР как модель будущего Европы, утверждая, что американская и советская сферы влияния и четкие двусторонние договоренности после Второй мировой войны снизили риск конфликта.

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"Сообщается, что в российском неофициальном документе содержится призыв к государствам НАТО воздерживаться от любой военной деятельности не только в Восточной Европе, но и на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что по сути препятствует любой деятельности Запада в бывших советских государствах. ISW продолжает считать, что Путин вторгся в Украину в 2022 году не потому, что считал, будто НАТО угрожает России, а скорее потому, что хотел восстановить контроль над бывшими советскими государствами и восстановить статус России как великой державы", – резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года, поэтому в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах.