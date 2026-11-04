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"Неудачник": Трамп возмутился освещением выборов на Fox News и назвал ведущую "дурой"

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read3 мин
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Фотография Президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

В разгар подсчета результатов промежуточных выборов в Конгресс США президент страны Дональд Трамп вновь отметился оскорблениями в адрес СМИ. На этот раз досталось ведущей Fox News Джессике Тарлов, которая, по мнению Трампа, "глупая как пробка" и обладает крайне неприятным, с его точки зрения, голосом.

Критический пост глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Тruth Social. Трамп также заявил о резком падении рейтингов Fox News, а свой уровень поддержки он считает "лучшим, чем когда-либо прежде".

В ночь на 4 ноября Трамп обрушился с критикой на главный прореспубликанский телеканал Fox News и его ведущую Джессику Тарлов. Действующему президенту не понравилось, как на Fox News освещают промежуточные выборы в Конгресс.

"Смотрю предварительные результаты выборов на Fox News, но терпеть не могу голос Джессики ТарловГЛУПА, КАК ПРОБКА, но именно этот голос меня раздражает. Придется переключить канал, пока эта НЕУДАЧНИЦА не исчезнет из эфира – вернусь позже!", – написал Трамп

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''Неудачник'': Трамп возмутился освещением выборов на Fox News и назвал ведущую ''дурой''

Скриншот сообщения

.Позже президент США продолжил нападать на некогда любимый телеканал – и заявил, что у Fox News "резко упали" рейтинги, поскольку там "тратят много времени на освещение сумасшедших демократов".

"Рейтинги Fox News резко упали (на 27%!), потому что они тратят слишком много времени на освещение сумасшедших демократов, которые ненавидят Трампа! Все те люди, которые раньше смотрели Fox, а теперь перестали, это понимают", – написал он.

Самого себя Трамп считает любимцем американцев, который по популярности как минимум втрое превосходит Рональда Рейгана и почти в семь раз – Авраама Линкольна.

"Это они (Fox News. – Ред.), а не я – мои показатели лучше, чем когда-либо прежде. Новый опрос CNN показал, что рейтинг "ТРАМПА" среди республиканцев составляет 99%, а среди президентов-республиканцев – 53%, по сравнению с 18% у Рональда Рейгана и 8% у Авраама Линкольна! Fox это знает, как и все остальные!" – заявил Трамп.

''Неудачник'': Трамп возмутился освещением выборов на Fox News и назвал ведущую ''дурой''

Скриншот сообщения

По данным Reuters/Ipsos, в октябре работу Трампа одобрял рекордно низкий 31% американцев, а за неделю до выборов – 32%.

В конце октября 47% зарегистрированных избирателей были готовы голосовать за демократов и лишь 36% – за республиканцев..

Промежуточные выборы в США

На выборах 3 ноября американцы переизбрали всех 435 конгрессменов в Палате представителей, а также треть Сената – 35 из 100 мест.

До голосования обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролировали республиканцы: 53 места в Сенате и 218 в Палате представителей.

Чтобы вернуть себе большинство, демократам нужно было получить как минимум 4 дополнительных места в Сенате и три – в Палате представителей. В итоге Трампу станет значительно сложнее принимать законы и проводить свою политику.

Уже утром 4 ноября (по Киеву) стало очевидно, что контроль над обеими палатами Конгресса будет у Демократической партии.

По состоянию на 10:05 они получали 54 места в Сенате (у республиканцев – 43) и 228 мест в Палате представителей (против 136 у республиканцев).

Трамп уже пообещал стать "мистером Вето" и блокировать законы, которые будут принимать демократы, если они получат большинство. Демократы же готовят масштабные слушания и расследования в отношении администрации Трампа, в частности Пита Хегсета и Илона Маска из-за ограничений Starlink и приостановки обмена разведданными с Украиной, также будут расследовать сделку по дизельному топливу с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, после выборов Трамп признал, что цены на бензин выросли из-за войны с Ираном.

До сих пор он упорно обвинял во всем Украину.

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