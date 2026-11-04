''Неудачник'': Трамп возмутился освещением выборов на Fox News и назвал ведущую ''дурой''

В разгар подсчета результатов промежуточных выборов в Конгресс США президент страны Дональд Трамп вновь отметился оскорблениями в адрес СМИ. На этот раз досталось ведущей Fox News Джессике Тарлов, которая, по мнению Трампа, "глупая как пробка" и обладает крайне неприятным, с его точки зрения, голосом.

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Критический пост глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Тruth Social. Трамп также заявил о резком падении рейтингов Fox News, а свой уровень поддержки он считает "лучшим, чем когда-либо прежде".

В ночь на 4 ноября Трамп обрушился с критикой на главный прореспубликанский телеканал Fox News и его ведущую Джессику Тарлов. Действующему президенту не понравилось, как на Fox News освещают промежуточные выборы в Конгресс.

"Смотрю предварительные результаты выборов на Fox News, но терпеть не могу голос Джессики Тарлов – ГЛУПА, КАК ПРОБКА, но именно этот голос меня раздражает. Придется переключить канал, пока эта НЕУДАЧНИЦА не исчезнет из эфира – вернусь позже!", – написал Трамп

.Позже президент США продолжил нападать на некогда любимый телеканал – и заявил, что у Fox News "резко упали" рейтинги, поскольку там "тратят много времени на освещение сумасшедших демократов".

"Рейтинги Fox News резко упали (на 27%!), потому что они тратят слишком много времени на освещение сумасшедших демократов, которые ненавидят Трампа! Все те люди, которые раньше смотрели Fox, а теперь перестали, это понимают", – написал он.

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Самого себя Трамп считает любимцем американцев, который по популярности как минимум втрое превосходит Рональда Рейгана и почти в семь раз – Авраама Линкольна.

"Это они (Fox News. – Ред.), а не я – мои показатели лучше, чем когда-либо прежде. Новый опрос CNN показал, что рейтинг "ТРАМПА" среди республиканцев составляет 99%, а среди президентов-республиканцев – 53%, по сравнению с 18% у Рональда Рейгана и 8% у Авраама Линкольна! Fox это знает, как и все остальные!" – заявил Трамп.

Главные истории дня

По данным Reuters/Ipsos, в октябре работу Трампа одобрял рекордно низкий 31% американцев, а за неделю до выборов – 32%.

В конце октября 47% зарегистрированных избирателей были готовы голосовать за демократов и лишь 36% – за республиканцев..

Промежуточные выборы в США

На выборах 3 ноября американцы переизбрали всех 435 конгрессменов в Палате представителей, а также треть Сената – 35 из 100 мест.

До голосования обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролировали республиканцы: 53 места в Сенате и 218 в Палате представителей.

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Чтобы вернуть себе большинство, демократам нужно было получить как минимум 4 дополнительных места в Сенате и три – в Палате представителей. В итоге Трампу станет значительно сложнее принимать законы и проводить свою политику.

Уже утром 4 ноября (по Киеву) стало очевидно, что контроль над обеими палатами Конгресса будет у Демократической партии.

По состоянию на 10:05 они получали 54 места в Сенате (у республиканцев – 43) и 228 мест в Палате представителей (против 136 у республиканцев).

Трамп уже пообещал стать "мистером Вето" и блокировать законы, которые будут принимать демократы, если они получат большинство. Демократы же готовят масштабные слушания и расследования в отношении администрации Трампа, в частности Пита Хегсета и Илона Маска из-за ограничений Starlink и приостановки обмена разведданными с Украиной, также будут расследовать сделку по дизельному топливу с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, после выборов Трамп признал, что цены на бензин выросли из-за войны с Ираном.

До сих пор он упорно обвинял во всем Украину.