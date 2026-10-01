Нетаньяху встретился с пассажиром, который помог остановить нападающего на борту Flydubai: очевидцы рассказали, что происходило на борту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с пассажиром Янивом Хаюном, проявившим героизм во время попытки угона самолета авиакомпании Flydubai. Инцидент произошел утром 30 сентября в воздушном пространстве Саудовской Аравии на рейсе, следовавшем из Дубая в Тель-Авив.

Видео дня

Глава израильского правительства обнял мужчину в окровавленной футболке, назвав его львом и настоящим героем. Соответствующее видео Нетаньяху опубликовал в соцсети Х.

Нападение в кабине и резкое падение

По данным израильских служб безопасности, произошедшее расследуется как попытка теракта, аналогичного атакам 11 сентября 2001 года. Одной из основных версий считается намерение злоумышленника направить лайнер на высотное здание в Тель-Авиве.

Драматические события начались примерно через два с половиной часа после вылета. Второму пилоту, предположительно гражданину Омана, удалось нанести капитану воздушного судна – гражданину Индии Смиту Маччхару – несколько ранений перочинным ножом. После этого злоумышленник попытался вывести из строя системы управления.

В ходе борьбы за штурвал лайнер совершил резкое пикирование, потеряв около 4,5 тысяч метров высоты всего за 37 секунд. Пассажиры рассказали, что лайнер буквально падал, в салоне началась паника. Борт подал сигнал тревоги о незаконном вмешательстве, после чего Израиль поднял в воздух истребители.

Как пассажиры спасли рейс

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Раненному капитану удалось открыть дверь кабины и позвать на помощь. На шум откликнулся израильтянин Янив Хаюн.

"Когда я вошел, я увидел террориста за штурвалом, между двумя сиденьями. Пилотов на местах не было. Я схватил террориста, применил к нему захват и прежде всего вытащил его наружу", – рассказал мужчина.

Позвав других пассажиров, чтобы удержать нападавшего, Хаюн вернулся в кабину, чтобы стабилизировать падающий самолет и взять штурвал в свои руки.

Главные истории дня

Позже управление перехватили двое других пилотов, находившихся на борту в качестве пассажиров. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии.

Капитан Смит Маччхар и нападавший второй пилот были доставлены к медикам. Состояние индийского пилота оценивается как стабильное, операция ему не потребовалась.

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Кто еще помагал спасать людей

Как пишет российский политик Денис Шендерович в Facebook, Янив Хаюн был не единственным пассажиром, который помог предотвратить катастрофу. Асаф Раджуран, страховой агент, вместе с другими людьми удерживал нападавшего, не позволяя ему снова попасть в кабину пилотов.

К обезвреживанию мужчины присоединился и Цвика Манес – генеральный директор андеррайтинговой компании Barak Leumi. Он помог связать нападавшего, причем для этого использовали провода от наушников.

Стоматолог Шота Мусаев сначала также помогал удерживать нападавшего, а после его обезвреживания переключился на помощь тяжело раненому капитану. Медсестра вместе с врачом также оказывала помощь пилоту, однако ее имя пока публично не называют.

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В спасении людей участвовали и бортпроводники, которые помогли пассажирам попасть в кабину. Всего на борту находились 174 человека, которым удалось избежать возможной катастрофы благодаря действиям пассажиров и членов экипажа.

Мотивы и реакция властей

Нападавший задержан саудовскими властями и допрашивается. Израильские службы выясняют, каким образом гражданин Омана получил допуск к управлению рейсом, направлявшимся в Тель-Авив, учитывая отсутствие дипломатических отношений между странами и строгий контроль за иностранными экипажами.

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Израильские чиновники жестко отреагировали на инцидент. Министр обороны Исраэль Кац назвал произошедшее "попыткой джихадистской атаки", подчеркнув, что катастрофу предотвратил героизм пассажиров. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич заявили, что инцидент подтверждает необходимость продолжения бескомпромиссных военных действий регионального масштаба.

В свою очередь авиакомпания Flydubai призвала воздержаться от преждевременных выводов до завершения официального расследования.

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Как сообщал OBOZ.UA, пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Те.ль-Авив передал код, указывающий на угон. Воздушное судно снизилось до подозрительной высоты и изменило курс в сторону Саудовской Аравии. В итоге информация об угоне самолета не подтвердилась, а причиной инцидента стала абсурдная ситуация – драка пилотов.

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