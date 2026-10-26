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Опаснее Персидского залива: Черное море стало самым смертоносным водоемом в мире – FT

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Опаснее Персидского залива: Черное море стало самым смертоносным водоемом в мире – FT
Атака РФ на гражданское судно в акватории Черного моря. Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба Одесской ОВА

Самым опасным торговым маршрутом в мире сейчас является Черное море, где из-за российской полномасштабной войны корабли постоянно подвергаются угрозе ракетных и дроновых обстрелов, а также опасаются наткнуться на мины. Черноморская акватория по количеству погибших моряков обошла даже Персидский залив.

Об этом, ссылаясь на данные компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, сообщило Financial Times. Издание отметило, что ситуация особенно обострилась летом 2026 года.

Погибших в шесть раз больше

В Черном море в течение текущего года пострадали более 570 судов, а число погибших превысило 40 человек.

Нападения на коммерческие суда в Черном море достигли уровня, который более чем в 6 раз превышает показатель, зафиксированный в Персидском заливе (там подтверждена гибель 24 моряков).

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Добавим, что с июля по сентябрь в черноморских водах было атаковано 387 судов – это более чем в пять раз больше, чем в предыдущем квартале. В Ambrey заявили, что примерно за 90% нападений на корабли за последние 45 дней была ответственна Российская Федерация.

В результате стоимость военного страхования судов в Черном море выросла до 15% от стоимости корпуса, что вдвое превышает ставки в Персидском заливе. Часть операторов отказалась от черноморских маршрутов. Некоторые другие начали использовать более старые корабли, чтобы сократить расходы на страхование.

В то же время Украина в августе потеряла около 75% морского экспорта агропродукции по сравнению с довоенным уровнем.

"Для меня Черное море и заход в украинские порты – это почти самоубийство. Общее ощущение такое, что угроза жизни существует постоянно", – рассказал Олег Григорюк, глава Профсоюза работников морского транспорта Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, Европейский парламент призвал Евросоюз рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Черном море после новых смертельных атак на гражданские торговые суда. Евродепутаты возложили ответственность за удары по кораблям и обострение ситуации с безопасностью на Россию.

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