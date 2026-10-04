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Не война против НАТО: Купер назвал страну, которой Путин может попытаться "что-то сделать"

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 1,3 т.
Не война против НАТО: Купер назвал страну, которой Путин может попытаться "что-то сделать"
Владимир Путин и НАТО. Иллюстративный коллаж

Вопреки многочисленных предупреждениям и данным от разведки, Россия вряд ли в ближайшее время решится на прямое вторжение в одну из стран НАТО. Тем не менее, Москва может попытаться совершить "определенные действия" в Молдове.

Кроме того, даже без прямого военного вторжения РФ уже ведет "гибридную войну" в Европе. Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV рассказал военный историк и авиационный аналитик Том Купер.

Российская военная угроза

По его словам, у России есть другие способы расшатывать страны НАТО и создавать проблемы. Речь идет о "гибридной и скрытой войне", диверсиях, вербовке третьих лиц, которые выполняют грязную работу.

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"Я скептически отношусь к тому, что Россия намерена вторгнуться на территорию НАТО. Возможно, она попытается что-то сделать в Молдове, но нападение на одну из стран НАТО кажется мне сомнительным", – заявил историк

По словам Купера, если говорить именно о возможности России вести обычную войну, ее ресурсов для более масштабного противостояния с НАТО недостаточно.

"С другой стороны, если говорить о способности вести обычную войну, то ресурсов в России осталось немного. Да, она имеет большую массу войск, большие запасы боеприпасов калибра 7,62 или 5,56 миллиметра. Но для более масштабной войны с НАТО ей не хватает и войск, и техники, и артиллерийских" – подчеркнул военный историк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что заявления Путина о ситуации на фронте уже похожи на галлюцинации. Так аналитики отреагировали на последние утверждения российского диктатора об "успехах" армии РФ на фронте и, в частности, о якобы захвате ею в сентябре 1,3 тыс. кв. км украинской территории.

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