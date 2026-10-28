"Не справляется с проблемами": большинству немцев не нравится работа правительства Мерца – опрос

Подавляющее большинство граждан Германии обеспокоено тем, что федеральное правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца не в состоянии справиться с проблемами в стране. 87% респондентов выразили по этому поводу сильную или очень сильную обеспокоенность.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалами RTL и NTV. Их опубликовали во вторник, 27 октября. После работы правительства больше всего немцев беспокоят рост цен (84%) и несовершенство системы школьного образования (79%).

Кто больше всего обеспокоен работой правительства

Степень обеспокоенности граждан Германии по отдельным вопросам значительно различается в зависимости от партийных симпатий.

В целом 87% респондентов заявили, что сильно или очень сильно обеспокоены тем, что федеральное правительство не в состоянии справиться с проблемами, стоящими перед ним.

Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) этот показатель составил 99%, тогда как среди сторонников консервативного альянса ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца – 60%, а среди сторонников левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) – 76%.

Что еще показал опрос

77% опрошенных граждан выразили большую или очень большую обеспокоенность по поводу дальнейшего роста налогов и сборов, а также ухудшения качества медицинского обслуживания. 76% беспокоятся о пенсиях, 75% – о социальном неравенстве, а 74% – из-за постоянного подорожания жилья.

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70% респондентов выразили большую или очень большую обеспокоенность ростом правого экстремизма, угрозой благосостоянию и уровнем преступности. В то же время последствия изменения климата беспокоят 64% немцев, а рост левого экстремизма – 60%.

В нижней части рейтинга оказались опасения по поводу нехватки хорошо оплачиваемых рабочих мест и опасения, что Германия будет втянута в войну – по 58% в каждом случае. 56% респондентов выразили большую или очень большую обеспокоенность последствиями иммиграции.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне падения рейтингов федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц стремится укрепить позиции нестабильной коалиции. Для этого он созвал встречу с лидерами консервативного блока (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократической партии.

Ее целью было согласовать дальнейшие шаги правительства и преодолеть разногласия по ряду реформ, направленных на пенсионную систему и долгосрочный уход, а также снижение налога на прибыль.