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"Нельзя подрывать собственную оборону": в Греции объяснили, почему не передадут Украине ракеты Patriot

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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"Нельзя подрывать собственную оборону": в Греции объяснили, почему не передадут Украине ракеты Patriot
Греция не предоставит Украине ракеты РАС-2 для системы Patriot. Источник: Defence Express, Kyriakos Mitsotakis/Facebook, коллаж OBOZ.UA

Да, Греция будет делать все возможное для поддержки Украины. И нет, греки не передадут украинцам ракеты-перехватчики РАС-2 для систем Patriot, даже несмотря на истечение срока их эксплуатации.

То есть Греция готова помогать Украине, но"не в ущерб собственной обороне". Именно так премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прокомментировал возможность передачи Киеву ракет РАС-2 из запасов страны.

"Вы знаете, что мы поддержали Украину, предоставив значительные средства противовоздушной обороны из наших запасов. В то же время хочу быть совершенно откровенным: мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину, не подрывая при этом обороноспособности Греции. Мы также находимся в чувствительном с точки зрения безопасности регионе, у нас есть и другие обязательства. Но мы стоим на стороне Украины и всегда стараемся сделать все возможное", – цитирует "Радио Свобода" комментарий Мицотакиса на соответствующий вопрос о передаче ракет ПАК-2.

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Дело в том, что ранее Киев обращался к Афинам с запросом о передаче до 200 ракет PAC-2. Украинская сторона предполагала, что после 23 лет нахождения на вооружении греческих ВВС по крайней мере у части этих ракет истек срок эксплуатацииименно на эти ракеты и рассчитывали украинцы.

Однако ни Греция, ни Испания, которая также располагает запасами ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, срок годности которых вскоре истекает, несмотря на потребность Украины в дополнительных боеприпасах для защиты от российских атак, не согласились передать такие ракеты Киеву.

Украина получает 95% ракет для Patriot в рамках программы под руководством НАТО, в рамках которой европейские страны финансируют закупку перехватчиков непосредственно у США. Однако война в Иране вызвала глобальный дефицит этих боеприпасов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot. В издании WSJ раскрыли, как это удалось.

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